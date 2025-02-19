Маск проведет аудит помощи Украине

Илон Маск, глава Департамента эффективности государственного управления США, согласился провести аудит финансов, выделенных Соединенными Штатами Украине. Это произошло после того, как политический активист Чарли Кирк предложил проверить, как использовались американские средства, пишут «Известия».
«Ок», — так Маск коротко прокомментировал предложение Кирка в социальной сети Х о необходимости аудита денег, отправленных на помощь Украине. Кирк же подчеркнул, что пора заняться этим вопросом, и предложил Маску взять на себя руководство этим процессом, сообщают «Известия».
Президент США Дональд Трамп заявил, что США потратили на поддержку Украины 350 миллиардов долларов. Он призвал ее к ответственности за расходование этих средств, указывая на отсутствие должной отчетности.
Провести аудит расходов на Украине Маску предлагали еще в прошлом году. Об этом его в ноябре попросила местная журналистка, обратившись к нему через соцсети, пишет 360.ru.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.