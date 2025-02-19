В Общественной Палате поддержали идею о введении семейного налогообложения

Заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб выразил поддержку предложению Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о внедрении семейного налогообложения, учитывающего наличие детей и семейный статус. По мнению Гриба, такая система налогообложения поможет справедливо распределить налоговые обязательства среди россиян.
«Я поддерживаю это предложение. Налоги нужно распределять на семью, делить на всех детей. Эту идею необходимо обсудить с Минфином», — заявил Гриб в ходе круглого стола, посвященного теме гражданского общества и семьи, сообщает ТАСС. Он также указал на несправедливость текущей системы, где семьи с детьми и без них платят одинаковые налоги, несмотря на различия в расходах.
Ранее РСПП предложил Министерству финансов РФ инициативу, согласно которой можно будет снизить налоговую нагрузку на семьи с детьми. Так, замдиректора Агентства стратегических инициатив Григорий Сайфуллин заявил, что введение семейного налогообложения поможет увеличить рождаемость и решить финансовые трудности, которые часто становятся преградой для расширения семьи.
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