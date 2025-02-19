В Ватикане начали репетировать похороны Папы Римского

Охрана Папы Римского Франциска начала репетировать его похороны. Такая информация появилась после того, как он был госпитализирован с легочной инфекцией, пишет издание Blick.
«Ходили слухи, что Швейцарская гвардия уже начала активную подготовку к смерти Папы. У охраны якобы ввели комендантский час», — уточняет издание.
Ранее стало известно о том, что Папа Римский Франциск был госпитализирован с легочной инфекцией. Его состояние осложнено началом двусторонней пневмонии. Он находится под контролем врачей.
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