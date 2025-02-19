19 февраля 2025

В Ватикане начали репетировать похороны Папы Римского

© Служба новостей «URA.RU»
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Понтифик проходит интенсивное медицинское лечение
Понтифик проходит интенсивное медицинское лечение Фото:

Охрана Папы Римского Франциска начала репетировать его похороны. Такая информация появилась после того, как он был госпитализирован с легочной инфекцией, пишет издание Blick.

«Ходили слухи, что Швейцарская гвардия уже начала активную подготовку к смерти Папы. У охраны якобы ввели комендантский час», — уточняет издание.

Ранее стало известно о том, что Папа Римский Франциск был госпитализирован с легочной инфекцией. Его состояние осложнено началом двусторонней пневмонии. Он находится под контролем врачей.

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Охрана Папы Римского Франциска начала репетировать его похороны. Такая информация появилась после того, как он был госпитализирован с легочной инфекцией, пишет издание Blick. «Ходили слухи, что Швейцарская гвардия уже начала активную подготовку к смерти Папы. У охраны якобы ввели комендантский час», — уточняет издание. Ранее стало известно о том, что Папа Римский Франциск был госпитализирован с легочной инфекцией. Его состояние осложнено началом двусторонней пневмонии. Он находится под контролем врачей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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