Средиземное море становится небезопасным: четыре корабля пострадали от взрывов

Reuters: три танкера были повреждены взрывами в Средиземном море
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Четыре судна, связанные с Россией, потерпели крушения в Средиземном море
Четыре судна, связанные с Россией, потерпели крушения в Средиземном море Фото:

Три нефтяных танкера и российский сухогруз были повреждены в ходе отдельных взрывов в Средиземном море, причины которых неизвестны. Что об этом известно и проводится ли какое-то расследование— в материале URA.RU. 

Взрыв на греческом судне

На борту греческого танкера Seajewel, стоящего в порту на севере Италии произошло два взрыва. Из-за первого произошло образование отверстия шириной около одного метра ниже ватерлинии. Через 20 минут после первого на том же судне произошел второй взрыв, который, однако, не привел к новым повреждениям.

Итальянская прокуратура начала расследование инцидента. Оператор судна, базирующаяся в Афинах компания Thenamaris, не отвечает на запросы. 

Еще одно греческое судно у берегов Турции

Танкер для перевозки сырой нефти Seacharm, принадлежащий так же Thenamaris было повреждено в результате взрыва у турецкого средиземноморского порта Джейхан в конце января. Судно передвигается под флагом Маршалловых островов. 

Однако, судя по всему повреждения судна были не такими уж и большими. Согласно порталу мониторинга расположения кораблей vesselfinder, судно Seacharm 14 февраля уже было в Италии, где и находится по сей день. 

Химикаты и нефтепродукты у берегов Ливии

Танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов Grace Ferrum под флагом Либерии был поврежден у берегов Ливии в феврале. Об этом сообщают три источника Reuters, один из которых добавил, что судно требует спасательной операции. 

Потопление российского сухогруза

Российский сухогруз Ursa Major, принадлежащий компании «Оборонлогистика», затонул в международных водах Средиземного моря после череды взрывов в машинном отделении. Спасти удалось 14 человек, двое пропали без вести.

В «Оборонлогистике» сообщили, что российское судно Ursa Major подверглось террористической атаке в Средиземном море. Согласно заявлениям экипажа, 23 декабря в 13:50 по московскому времени произошли три взрыва с правой стороны кормы. В результате теракта судно начало резко крениться на 25 градусов, что говорило о поступлении воды.

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Три нефтяных танкера и российский сухогруз были повреждены в ходе отдельных взрывов в Средиземном море, причины которых неизвестны. Что об этом известно и проводится ли какое-то расследование— в материале URA.RU.  Взрыв на греческом судне На борту греческого танкера Seajewel, стоящего в порту на севере Италии произошло два взрыва. Из-за первого произошло образование отверстия шириной около одного метра ниже ватерлинии. Через 20 минут после первого на том же судне произошел второй взрыв, который, однако, не привел к новым повреждениям. Итальянская прокуратура начала расследование инцидента. Оператор судна, базирующаяся в Афинах компания Thenamaris, не отвечает на запросы.  Еще одно греческое судно у берегов Турции Танкер для перевозки сырой нефти Seacharm, принадлежащий так же Thenamaris было повреждено в результате взрыва у турецкого средиземноморского порта Джейхан в конце января. Судно передвигается под флагом Маршалловых островов.  Однако, судя по всему повреждения судна были не такими уж и большими. Согласно порталу мониторинга расположения кораблей vesselfinder, судно Seacharm 14 февраля уже было в Италии, где и находится по сей день.  Химикаты и нефтепродукты у берегов Ливии Танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов Grace Ferrum под флагом Либерии был поврежден у берегов Ливии в феврале. Об этом сообщают три источника Reuters, один из которых добавил, что судно требует спасательной операции.  Потопление российского сухогруза Российский сухогруз Ursa Major, принадлежащий компании «Оборонлогистика», затонул в международных водах Средиземного моря после череды взрывов в машинном отделении. Спасти удалось 14 человек, двое пропали без вести. В «Оборонлогистике» сообщили, что российское судно Ursa Major подверглось террористической атаке в Средиземном море. Согласно заявлениям экипажа, 23 декабря в 13:50 по московскому времени произошли три взрыва с правой стороны кормы. В результате теракта судно начало резко крениться на 25 градусов, что говорило о поступлении воды.
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