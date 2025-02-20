Три нефтяных танкера и российский сухогруз были повреждены в ходе отдельных взрывов в Средиземном море, причины которых неизвестны. Что об этом известно и проводится ли какое-то расследование— в материале URA.RU.
Взрыв на греческом судне
На борту греческого танкера Seajewel, стоящего в порту на севере Италии произошло два взрыва. Из-за первого произошло образование отверстия шириной около одного метра ниже ватерлинии. Через 20 минут после первого на том же судне произошел второй взрыв, который, однако, не привел к новым повреждениям.
Итальянская прокуратура начала расследование инцидента. Оператор судна, базирующаяся в Афинах компания Thenamaris, не отвечает на запросы.
Еще одно греческое судно у берегов Турции
Танкер для перевозки сырой нефти Seacharm, принадлежащий так же Thenamaris было повреждено в результате взрыва у турецкого средиземноморского порта Джейхан в конце января. Судно передвигается под флагом Маршалловых островов.
Однако, судя по всему повреждения судна были не такими уж и большими. Согласно порталу мониторинга расположения кораблей vesselfinder, судно Seacharm 14 февраля уже было в Италии, где и находится по сей день.
Химикаты и нефтепродукты у берегов Ливии
Танкер для перевозки химикатов и нефтепродуктов Grace Ferrum под флагом Либерии был поврежден у берегов Ливии в феврале. Об этом сообщают три источника Reuters, один из которых добавил, что судно требует спасательной операции.
Потопление российского сухогруза
Российский сухогруз Ursa Major, принадлежащий компании «Оборонлогистика», затонул в международных водах Средиземного моря после череды взрывов в машинном отделении. Спасти удалось 14 человек, двое пропали без вести.
В «Оборонлогистике» сообщили, что российское судно Ursa Major подверглось террористической атаке в Средиземном море. Согласно заявлениям экипажа, 23 декабря в 13:50 по московскому времени произошли три взрыва с правой стороны кормы. В результате теракта судно начало резко крениться на 25 градусов, что говорило о поступлении воды.
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