Бойцы ВС РФ установили РСЗО на дрон и атаковали опорный пункт ВСУ

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Усовершенствованный дрон атаковал позиции ВСУ прямой наводкой
Усовершенствованный дрон атаковал позиции ВСУ прямой наводкой Фото:

Российские колесные дроны с новой многоствольной реактивной системой залпового огня (РСЗО) скрытно подошли к позициям противника и произвели обстрел позиций с прямой наводки. Об этом стало известно благодаря видеокадрам, опубликованным в социальных сетях, пишет «Российская газета».

«Эффективность работы контролировалась с борта зависшего над целью беспилотника», — говорится в сообщении издания. Это позволило точно направлять неуправляемые боеприпасы по цели.

Российские военные активно используют разнообразные роботизированные системы для различных задач на поле боя, включая доставку боеприпасов и медикаментов, а также для эвакуации раненых. Некоторые из этих дронов оснащены пулеметами и гранатометами, другие выполняют функции камикадзе, доставляя противотанковые мины для уничтожения укреплений противника.

Развитие и применение роботизированных боевых систем, включая беспилотники и дроны, стало значимым аспектом современных военных конфликтов. Они позволяют проводить более точные и безопасные для личного состава боевые действия, минимизируя риски и потери.

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Российские колесные дроны с новой многоствольной реактивной системой залпового огня (РСЗО) скрытно подошли к позициям противника и произвели обстрел позиций с прямой наводки. Об этом стало известно благодаря видеокадрам, опубликованным в социальных сетях, пишет «Российская газета». «Эффективность работы контролировалась с борта зависшего над целью беспилотника», — говорится в сообщении издания. Это позволило точно направлять неуправляемые боеприпасы по цели. Российские военные активно используют разнообразные роботизированные системы для различных задач на поле боя, включая доставку боеприпасов и медикаментов, а также для эвакуации раненых. Некоторые из этих дронов оснащены пулеметами и гранатометами, другие выполняют функции камикадзе, доставляя противотанковые мины для уничтожения укреплений противника. Развитие и применение роботизированных боевых систем, включая беспилотники и дроны, стало значимым аспектом современных военных конфликтов. Они позволяют проводить более точные и безопасные для личного состава боевые действия, минимизируя риски и потери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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