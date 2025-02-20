Бойцы ВС РФ установили РСЗО на дрон и атаковали опорный пункт ВСУ

Российские колесные дроны с новой многоствольной реактивной системой залпового огня (РСЗО) скрытно подошли к позициям противника и произвели обстрел позиций с прямой наводки. Об этом стало известно благодаря видеокадрам, опубликованным в социальных сетях, пишет «Российская газета».
«Эффективность работы контролировалась с борта зависшего над целью беспилотника», — говорится в сообщении издания. Это позволило точно направлять неуправляемые боеприпасы по цели.
Российские военные активно используют разнообразные роботизированные системы для различных задач на поле боя, включая доставку боеприпасов и медикаментов, а также для эвакуации раненых. Некоторые из этих дронов оснащены пулеметами и гранатометами, другие выполняют функции камикадзе, доставляя противотанковые мины для уничтожения укреплений противника.
Развитие и применение роботизированных боевых систем, включая беспилотники и дроны, стало значимым аспектом современных военных конфликтов. Они позволяют проводить более точные и безопасные для личного состава боевые действия, минимизируя риски и потери.
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