Аналитик рассказал, в каком случае рубль укрепится к доллару

Аналитик Калманович: доллар будет дешеветь, если вырастет цена на газ и нефть
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ослабление санкционного давления могут укрепить рубль
Ослабление санкционного давления могут укрепить рубль Фото:

Укрепление российской валюты до 75-80 рублей за доллар возможно, если совпадут несколько факторов. Об этом заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.

«Курс 75-80 рублей за доллар может установиться, если рост цен на нефть и газ увеличат валютные поступления в бюджет страны. А снижение геополитической напряженности и ослабление санкций повысит доверие зарубежных инвесторов к отечественной экономике», — сообщил агентству «Прайм» Калманович.

По мнению аналитика Neomarkets, если сочетание всех перечисленных факторов не произойдет, рубль может закрепиться к лету за доллар в границах 88-92 рублей, евро — около 92-97 рублей.  Но это при ситуации, если цены на энергоресурсы сохранятся на высоком уровне. Эксперт отметил, что умеренное укрепление рубля выгодно для экономики, но чрезмерное усиление негативно отразится на экспортерах и бюджетных доходах. 

Накануне курс американской  валюты упал до 89,87 рубля. В последний раз доллар пошатнулся 13 января, после телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Тогда доллар стал стоить меньше 90 рублей, а евро — меньше 95 рублей, пишет телеканал 360. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Укрепление российской валюты до 75-80 рублей за доллар возможно, если совпадут несколько факторов. Об этом заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович. «Курс 75-80 рублей за доллар может установиться, если рост цен на нефть и газ увеличат валютные поступления в бюджет страны. А снижение геополитической напряженности и ослабление санкций повысит доверие зарубежных инвесторов к отечественной экономике», — сообщил агентству «Прайм» Калманович. По мнению аналитика Neomarkets, если сочетание всех перечисленных факторов не произойдет, рубль может закрепиться к лету за доллар в границах 88-92 рублей, евро — около 92-97 рублей.  Но это при ситуации, если цены на энергоресурсы сохранятся на высоком уровне. Эксперт отметил, что умеренное укрепление рубля выгодно для экономики, но чрезмерное усиление негативно отразится на экспортерах и бюджетных доходах.  Накануне курс американской  валюты упал до 89,87 рубля. В последний раз доллар пошатнулся 13 января, после телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Тогда доллар стал стоить меньше 90 рублей, а евро — меньше 95 рублей, пишет телеканал 360. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...