Аналитик рассказал, в каком случае рубль укрепится к доллару

Укрепление российской валюты до 75-80 рублей за доллар возможно, если совпадут несколько факторов. Об этом заявил главный аналитик Neomarkets Олег Калманович.
«Курс 75-80 рублей за доллар может установиться, если рост цен на нефть и газ увеличат валютные поступления в бюджет страны. А снижение геополитической напряженности и ослабление санкций повысит доверие зарубежных инвесторов к отечественной экономике», — сообщил агентству «Прайм» Калманович.
По мнению аналитика Neomarkets, если сочетание всех перечисленных факторов не произойдет, рубль может закрепиться к лету за доллар в границах 88-92 рублей, евро — около 92-97 рублей. Но это при ситуации, если цены на энергоресурсы сохранятся на высоком уровне. Эксперт отметил, что умеренное укрепление рубля выгодно для экономики, но чрезмерное усиление негативно отразится на экспортерах и бюджетных доходах.
Накануне курс американской валюты упал до 89,87 рубля. В последний раз доллар пошатнулся 13 января, после телефонных переговоров президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа. Тогда доллар стал стоить меньше 90 рублей, а евро — меньше 95 рублей, пишет телеканал 360.
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