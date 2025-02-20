Закон об «охлаждении кредитов» начнет работать с 1 сентября

С 1 сентября 2025 года начнет действовать новый закон, который предусматривает введение «периода охлаждения» для кредитных операций. Заемщики получат право не возвращать кредиты, выданные с нарушением установленных антимошеннических требований. Об этом сообщила руководитель направления экспертной аналитики Банки.ру Инна Солдатенкова.
«Вступление в силу закона о периоде охлаждения при выдаче кредитов с 1 сентября даст заемщикам право не выплачивать займ, выданный с нарушением антимошеннических норм», — передает агентство «Прайм» слова Солдатенковой. Она добавила, что такая возможность возникнет только в случае возбуждения уголовного дела по факту присвоения средств.
Введение новых мер может временно сократить доступность кредитных ресурсов для определенных категорий граждан, отмечает Солдатенкова. По ее словам, значительного воздействия на общую доступность займов для населения ожидать не стоит. Новая политика не вводит ограничений на условия кредитования, а лишь слегка модифицирует существующие механизмы и не требует от кредитных организаций значительных затрат на изменение бизнес-процессов.
Ранее Совет Федерации РФ одобрил законопроект, устанавливающий четырехчасовой «период охлаждения» для выдачи потребительских кредитов. В соответствии с принятым законом, кредитные средства будут выдаваться заемщику не ранее чем через четыре часа после подачи заявления.
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