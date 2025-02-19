Проект лидера Украины Владимира Зеленского «вечная война» подходит к концу, поскольку президент США Дональд Трамп выдал ему «черную метку». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.
«Проект „вечная война“ подходит к концу, а вместе с ним и эпоха кровавого клоуна. Он в отчаянии. Фактически, Трамп выдал клоуну черную метку», — написал Дубинский в своем telegram-канале.
Депутат отметил, что он предупреждал команду Зеленского, что «они доиграются», фабрикуя уголовные дела против Трампа при фальсификации «русского следа» в его избирательной кампании в 2020 год. И сейчас за это происходит расплата.
Ранее Зеленский отказался слушать Трампа и уходить с поста президента Украины. Лидер США считает, что Украина будет участвовать в переговорах лишь в том случае, если там пройдут выборы. Глава США отметил, что рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев составляет всего 4%. Тот в свою очередь, заявил, что американский президент якобы стал жертвой российской дезинформации.
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