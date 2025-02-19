19 февраля 2025

Депутат Рады Дубинский: Трамп выдал Зеленскому «Черную метку»

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский стал вызывать у президента США раздражение
Зеленский стал вызывать у президента США раздражение Фото:
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Проект лидера Украины Владимира Зеленского «вечная война» подходит к концу, поскольку президент США Дональд Трамп выдал ему «черную метку». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене.

«Проект „вечная война“ подходит к концу, а вместе с ним и эпоха кровавого клоуна. Он в отчаянии. Фактически, Трамп выдал клоуну черную метку», — написал Дубинский в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что он предупреждал команду Зеленского, что «они доиграются», фабрикуя уголовные дела против Трампа при фальсификации «русского следа» в его избирательной кампании в 2020 год. И сейчас за это происходит расплата. 

Ранее Зеленский отказался слушать Трампа и уходить с поста президента Украины. Лидер США считает, что Украина будет участвовать в переговорах лишь в том случае, если там пройдут выборы. Глава США отметил, что рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев составляет всего 4%. Тот в свою очередь, заявил, что американский президент якобы стал жертвой российской дезинформации.

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Проект лидера Украины Владимира Зеленского «вечная война» подходит к концу, поскольку президент США Дональд Трамп выдал ему «черную метку». Об этом заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене. «Проект „вечная война“ подходит к концу, а вместе с ним и эпоха кровавого клоуна. Он в отчаянии. Фактически, Трамп выдал клоуну черную метку», — написал Дубинский в своем telegram-канале. Депутат отметил, что он предупреждал команду Зеленского, что «они доиграются», фабрикуя уголовные дела против Трампа при фальсификации «русского следа» в его избирательной кампании в 2020 год. И сейчас за это происходит расплата.  Ранее Зеленский отказался слушать Трампа и уходить с поста президента Украины. Лидер США считает, что Украина будет участвовать в переговорах лишь в том случае, если там пройдут выборы. Глава США отметил, что рейтинг доверия к Зеленскому среди украинцев составляет всего 4%. Тот в свою очередь, заявил, что американский президент якобы стал жертвой российской дезинформации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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