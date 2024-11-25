Челябинская ГАИ объявила штормовое предупреждение из-за сильных морозов

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В регионе ожидается до 19 градусов мороза Фото:

ГАИ Челябинской области объявила экстренное предупреждение из-за надвигающихся на регион морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Ночью 26 ноября ожидается резкое понижение температуры до -19 градусов», — уточнили в пресс-службе областной ГАИ. В ведомстве попросили по возможности воздержаться от дальних поездок.

Если поездки не отложить, в госавтоинспекции призвали при сборе в поездку положить в багажник теплые вещи, калорийные продукты питания, а также сухое топливо и запас бензина. Стоит убедиться в исправности аккумулятора и печки, а также наличии зимней резины. Кроме того, водителей попросили быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и плавно снижать скорость при недостоточной видимости или приближении к «зебре».

Синоптики предупреждали о резком понижении температуры в ночь на 26 ноября. В регионе ожидается до 19 градусов мороза, а также туманы, изморозь и гололед.

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ГАИ Челябинской области объявила экстренное предупреждение из-за надвигающихся на регион морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Ночью 26 ноября ожидается резкое понижение температуры до -19 градусов», — уточнили в пресс-службе областной ГАИ. В ведомстве попросили по возможности воздержаться от дальних поездок. Если поездки не отложить, в госавтоинспекции призвали при сборе в поездку положить в багажник теплые вещи, калорийные продукты питания, а также сухое топливо и запас бензина. Стоит убедиться в исправности аккумулятора и печки, а также наличии зимней резины. Кроме того, водителей попросили быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и плавно снижать скорость при недостоточной видимости или приближении к «зебре». Синоптики предупреждали о резком понижении температуры в ночь на 26 ноября. В регионе ожидается до 19 градусов мороза, а также туманы, изморозь и гололед.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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