Челябинская ГАИ объявила штормовое предупреждение из-за сильных морозов

25 ноября 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

В регионе ожидается до 19 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ГАИ Челябинской области объявила экстренное предупреждение из-за надвигающихся на регион морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Ночью 26 ноября ожидается резкое понижение температуры до -19 градусов», — уточнили в пресс-службе областной ГАИ. В ведомстве попросили по возможности воздержаться от дальних поездок. Если поездки не отложить, в госавтоинспекции призвали при сборе в поездку положить в багажник теплые вещи, калорийные продукты питания, а также сухое топливо и запас бензина. Стоит убедиться в исправности аккумулятора и печки, а также наличии зимней резины. Кроме того, водителей попросили быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и плавно снижать скорость при недостоточной видимости или приближении к «зебре». Синоптики предупреждали о резком понижении температуры в ночь на 26 ноября. В регионе ожидается до 19 градусов мороза, а также туманы, изморозь и гололед. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ГАИ Челябинской области объявила экстренное предупреждение из-за надвигающихся на регион морозов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. Ночью 26 ноября ожидается резкое понижение температуры до -19 градусов», — уточнили в пресс-службе областной ГАИ. В ведомстве попросили по возможности воздержаться от дальних поездок. Если поездки не отложить, в госавтоинспекции призвали при сборе в поездку положить в багажник теплые вещи, калорийные продукты питания, а также сухое топливо и запас бензина. Стоит убедиться в исправности аккумулятора и печки, а также наличии зимней резины. Кроме того, водителей попросили быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и плавно снижать скорость при недостоточной видимости или приближении к «зебре». Синоптики предупреждали о резком понижении температуры в ночь на 26 ноября. В регионе ожидается до 19 градусов мороза, а также туманы, изморозь и гололед.