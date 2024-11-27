ВТБ оштрафовали за рекламные спам-сообщения

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УФАС доказало, что ВТБ делал рассылку рекламы без согласия абонента
УФАС доказало, что ВТБ делал рассылку рекламы без согласия абонента Фото:

ВТБ получил штраф из-за рассылки рекламных сообщений без согласия абонента. То, что банк проводит ненадлежащую рекламу, признало Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы.

«Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу банка ВТБ. Банк ВТБ (ПАО) привлечен в административной ответственности за совершение правонарушения», — рассказали в пресс-службе. За нарушение закона о рекламе банку выписали штраф в размере 200 тысяч рублей. 

Поводом для проверки стала жалоба на рекламу банка. УФАС установил, что SMS-сообщения распространялись без согласия пользователя. 

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ВТБ получил штраф из-за рассылки рекламных сообщений без согласия абонента. То, что банк проводит ненадлежащую рекламу, признало Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы. «Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу банка ВТБ. Банк ВТБ (ПАО) привлечен в административной ответственности за совершение правонарушения», — рассказали в пресс-службе. За нарушение закона о рекламе банку выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.  Поводом для проверки стала жалоба на рекламу банка. УФАС установил, что SMS-сообщения распространялись без согласия пользователя. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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