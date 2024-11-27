ВТБ оштрафовали за рекламные спам-сообщения

ВТБ получил штраф из-за рассылки рекламных сообщений без согласия абонента. То, что банк проводит ненадлежащую рекламу, признало Санкт-Петербургское Управление Федеральной антимонопольной службы.
«Санкт-Петербургское УФАС признало ненадлежащей рекламу банка ВТБ. Банк ВТБ (ПАО) привлечен в административной ответственности за совершение правонарушения», — рассказали в пресс-службе. За нарушение закона о рекламе банку выписали штраф в размере 200 тысяч рублей.
Поводом для проверки стала жалоба на рекламу банка. УФАС установил, что SMS-сообщения распространялись без согласия пользователя.
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