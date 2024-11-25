Гастроли звезд шоу «Однажды в России» в ХМАО перенесли на 2025 год

В Нижневартовске и Сургуте на несколько месяцев перенесли гастроли звезд шоу с ТНТ «Однажды в России». Теперь выступления артистов в ХМАО запланированы весной 2025 года.
«Шоу „Однажды в России“ переносится с 28 ноября 2024 года на 11 марта 2025 года», — сообщил нижневартовский дворец искусств в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту представители площадки пояснили причину переноса шоу. «К сожалению, у коллектива назначены съемки проекта. В связи с этим они (артисты —прим.ред.) вынуждены отменить концерт», — добавили сотрудники.
В самом дворце искусств корреспонденту URA.RU сообщили, что купленные на выступление билеты остаются действительными на новую дату. Агентство также направило запрос концертному директору шоу «Однажды в России», чтобы выяснить причину изменений в гастролях. Ответ ожидается.
Аналогичная ситуация сложилась и в Сургуте. Однако сургутяне, в отличие от вартовчан, не торопятся с покупкой билетов — на момент публикации в зрительном зале есть свободные места как на балконе, так и в партере.
Ранее URA.RU сообщало об изменениях в гастролях Дмитрия Певцова. Его выступления в Сургуте и Нижневартовске должны были состояться в ноябре, но внезапно их перенесли на весну 2025 года.
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