25 ноября 2024

Гастроли звезд шоу «Однажды в России» в ХМАО перенесли на 2025 год

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчане увидят на сцене шоу «Однажды в России» весной 2025 года
Югорчане увидят на сцене шоу «Однажды в России» весной 2025 года Фото:

В Нижневартовске и Сургуте на несколько месяцев перенесли гастроли звезд шоу с ТНТ «Однажды в России». Теперь выступления артистов в ХМАО запланированы весной 2025 года.

«Шоу „Однажды в России“ переносится с 28 ноября 2024 года на 11 марта 2025 года», — сообщил нижневартовский дворец искусств в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту представители площадки пояснили причину переноса шоу. «К сожалению, у коллектива назначены съемки проекта. В связи с этим они (артисты —прим.ред.) вынуждены отменить концерт», — добавили сотрудники.

В самом дворце искусств корреспонденту URA.RU сообщили, что купленные на выступление билеты остаются действительными на новую дату. Агентство также направило запрос концертному директору шоу «Однажды в России», чтобы выяснить причину изменений в гастролях. Ответ ожидается.

Аналогичная ситуация сложилась и в Сургуте. Однако сургутяне, в отличие от вартовчан, не торопятся с покупкой билетов — на момент публикации в зрительном зале есть свободные места как на балконе, так и в партере.

Ранее URA.RU сообщало об изменениях в гастролях Дмитрия Певцова. Его выступления в Сургуте и Нижневартовске должны были состояться в ноябре, но внезапно их перенесли на весну 2025 года.

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В Нижневартовске и Сургуте на несколько месяцев перенесли гастроли звезд шоу с ТНТ «Однажды в России». Теперь выступления артистов в ХМАО запланированы весной 2025 года. «Шоу „Однажды в России“ переносится с 28 ноября 2024 года на 11 марта 2025 года», — сообщил нижневартовский дворец искусств в своей группе в соцсети «ВКонтакте». В комментариях к посту представители площадки пояснили причину переноса шоу. «К сожалению, у коллектива назначены съемки проекта. В связи с этим они (артисты —прим.ред.) вынуждены отменить концерт», — добавили сотрудники. В самом дворце искусств корреспонденту URA.RU сообщили, что купленные на выступление билеты остаются действительными на новую дату. Агентство также направило запрос концертному директору шоу «Однажды в России», чтобы выяснить причину изменений в гастролях. Ответ ожидается. Аналогичная ситуация сложилась и в Сургуте. Однако сургутяне, в отличие от вартовчан, не торопятся с покупкой билетов — на момент публикации в зрительном зале есть свободные места как на балконе, так и в партере. Ранее URA.RU сообщало об изменениях в гастролях Дмитрия Певцова. Его выступления в Сургуте и Нижневартовске должны были состояться в ноябре, но внезапно их перенесли на весну 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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