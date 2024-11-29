Полиция ХМАО нашла таксиста, напавшего с кулаками на пассажирку

© Служба новостей «URA.RU»
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Таксист доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств
Таксист доставлен в отделение полиции для выяснения обстоятельств Фото:

Полицейские Ханты-Мансийска установили водителя такси, который якобы набросился на пассажирку с кулаками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД.

«Водитель был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД.

В полиции добавили, что мужчина имеет водительские права. Хотя ранее женщина заявляла о том, что таксист якобы признался ей в том, что не имеет прав на управление транспортным средством.

Ранее URA.RU писало, что таксист в Ханты-Мансийске набросился с кулаками на пассажирку. Об этом женщина сообщила в соцсетях.

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Полицейские Ханты-Мансийска установили водителя такси, который якобы набросился на пассажирку с кулаками. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД. «Водитель был оперативно установлен и доставлен в отдел полиции. По данному факту проводится проверка», — сообщили агентству в пресс-службе УМВД. В полиции добавили, что мужчина имеет водительские права. Хотя ранее женщина заявляла о том, что таксист якобы признался ей в том, что не имеет прав на управление транспортным средством. Ранее URA.RU писало, что таксист в Ханты-Мансийске набросился с кулаками на пассажирку. Об этом женщина сообщила в соцсетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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