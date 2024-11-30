30 ноября 2024

В центре Екатеринбурга перекрыли улицы ради спортсменов

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Благотворительный забег с участием певца Мити Фомина. Екатеринбург, благотворительный забег
В марафоне участвуют 1,5 тысячи человек Фото:

В Екатеринбурге 1 декабря перекрыли центральные улицы для полумарафона «Европа-Азия». Движение ограничили с 8:00 до 13:00, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Проходит полумарафон „Европа-Азия“, в нем принимают участие 1,5 тысячи человек», — следует из сообщения. Проехать нельзя на следующих участках:

  • на улице Царской (от Николая Никонова до Первомайской)
  • на улице Дзержинского (от Царской до Горького)

Объехать участки можно по Карла Либкнехта — проспекту Ленина. Водителей призвали заранее планировать маршрут. Проследят за общественным порядком сотрудники полиции.

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В Екатеринбурге 1 декабря перекрыли центральные улицы для полумарафона «Европа-Азия». Движение ограничили с 8:00 до 13:00, рассказали в пресс-службе мэрии. «Проходит полумарафон „Европа-Азия“, в нем принимают участие 1,5 тысячи человек», — следует из сообщения. Проехать нельзя на следующих участках: Объехать участки можно по Карла Либкнехта — проспекту Ленина. Водителей призвали заранее планировать маршрут. Проследят за общественным порядком сотрудники полиции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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