В центре Екатеринбурга перекрыли улицы ради спортсменов

В марафоне участвуют 1,5 тысячи человек
В Екатеринбурге 1 декабря перекрыли центральные улицы для полумарафона «Европа-Азия». Движение ограничили с 8:00 до 13:00, рассказали в пресс-службе мэрии.
«Проходит полумарафон „Европа-Азия“, в нем принимают участие 1,5 тысячи человек», — следует из сообщения. Проехать нельзя на следующих участках:
- на улице Царской (от Николая Никонова до Первомайской)
- на улице Дзержинского (от Царской до Горького)
Объехать участки можно по Карла Либкнехта — проспекту Ленина. Водителей призвали заранее планировать маршрут. Проследят за общественным порядком сотрудники полиции.
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