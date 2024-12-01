В Сургуте (ХМАО) сегодня отключат светофоры на перекрестках города. Госавтоинспекция Сургута сообщила, что отключение планируется в период с 8:30 до 17:30 из-за ремонта электросетей.
«В промежутке с 8:30 до 17:30 будут в разное время могут не работать светофоры на нескольких перекрестках. Причина плановых отключений — ремонтные работы на электросетевом комплексе», — указано в сообщении Госавтоинспекции.
Отключение запланировано на следующих перекрестках Сургута:
- Перекрёсток 30 лет Победы — Ленина;
- Перекрёсток Ленина — 50 лет ВЛКСМ;
- Перекрёсток Ленина — Университетская;
- Перекрёсток 50 лет ВЛКСМ — Студенческая;
- Перекрёсток Тюменский тракт — Белый Яр;
- Перекрёсток Югорский тракт — Энергетиков;
- Перекрёсток Энергетиков — Гагарина;
- Светофор на улице Ленина (в районе школы №10);
- Светофор на улице Студенческой (в районе лицея №3).
Ранее URA.RU сообщало, что автовладельцы Нижневартовска (ХМАО) жалуются на транспортный коллапс в городе из-за перенастройки светофоров. Новый режим работы приборов спровоцировал пробки.
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