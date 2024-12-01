01 декабря 2024
30 ноября 2024

В Сургуте отключат светофоры. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Сургуте выключат светофоры на нескольких перекрестках
В Сургуте выключат светофоры на нескольких перекрестках Фото:

В Сургуте (ХМАО) сегодня отключат светофоры на перекрестках города. Госавтоинспекция Сургута сообщила, что отключение планируется в период с 8:30 до 17:30 из-за ремонта электросетей.

«В промежутке с 8:30 до 17:30 будут в разное время могут не работать светофоры на нескольких перекрестках. Причина плановых отключений — ремонтные работы на электросетевом комплексе», — указано в сообщении Госавтоинспекции.

Отключение запланировано на следующих перекрестках Сургута:

  • Перекрёсток 30 лет Победы — Ленина;
  • Перекрёсток Ленина — 50 лет ВЛКСМ;
  • Перекрёсток Ленина — Университетская;
  • Перекрёсток 50 лет ВЛКСМ — Студенческая;
  • Перекрёсток Тюменский тракт — Белый Яр;
  • Перекрёсток Югорский тракт — Энергетиков;
  • Перекрёсток Энергетиков — Гагарина;
  • Светофор на улице Ленина (в районе школы №10);
  • Светофор на улице Студенческой (в районе лицея №3).

Ранее URA.RU сообщало, что автовладельцы Нижневартовска (ХМАО) жалуются на транспортный коллапс в городе из-за перенастройки светофоров. Новый режим работы приборов спровоцировал пробки.

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В Сургуте (ХМАО) сегодня отключат светофоры на перекрестках города. Госавтоинспекция Сургута сообщила, что отключение планируется в период с 8:30 до 17:30 из-за ремонта электросетей. «В промежутке с 8:30 до 17:30 будут в разное время могут не работать светофоры на нескольких перекрестках. Причина плановых отключений — ремонтные работы на электросетевом комплексе», — указано в сообщении Госавтоинспекции. Отключение запланировано на следующих перекрестках Сургута: Ранее URA.RU сообщало, что автовладельцы Нижневартовска (ХМАО) жалуются на транспортный коллапс в городе из-за перенастройки светофоров. Новый режим работы приборов спровоцировал пробки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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