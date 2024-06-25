Жители Нижневартовска жалуются на транспортный коллапс из-за перенастройки светофоров

Автовладельцы Нижневартовска (ХМАО) жалуются на транспортный коллапс в городе, в связи с перенастройкой светофоров. Об этом жители массово пишут в соцсетях.
«Похоже, наш город окончательно погрузился в хаос из-за новых изменений в режиме светофоров. Сегодняшние пробки — яркое тому доказательство. Благодаря „гениальной“ инициативе городской администрации, движение теперь практически парализовано», — написал аноним в telegram-канале «ЧП [в] Нижневартовске».
В telegram-канале "Нижневартовск. Происшествия" также опубликовали анонимное обращение к властям. "Второй день город утопает в пробках на ровном месте в летний период. Такого никогда не было! Верните всё обратно, как было", — требует вартовчанин.
Вартовчане высказывают недовольство тем, что их мнением в мэрии не поинтересовались, внедряя подобные нововведения. Комментаторы публикаций подобного характера требуют вернуть прежний режим работы светофоров.
По данному вопросу корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу администрации Нижневартовска. На момент публикации новости ответ не поступил.
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