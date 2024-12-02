Связисты выявили самые популярные у челябинских школьников запрещенные сайты

В школах приходится блокировать каждый десятый сайт Фото: Размик Закарян © URA.RU

Инженеры компании «Солар» выявили сайты, которые являются самыми популярными среди запрещенных для просмотра в школах. Как URA.RU рассказали в пресс-службе «Ростелекома», в ноябре приходилось блокировать доступ к каждому десятому ресурсу среди запрошенных подростками.

«За одну неделю ноября в школах региона сформировано 180 миллионов запросов, из них 11,5% были направлены на запрещенные сайты. Наиболее популярными среди запрещенных в школах оказались ресурсы с веб-рекламой и сервисами накрутки просмотров (49%), социальные сети (15%), мошеннические и фишинговые сайты (11%), глобальные поисковые системы (6%) и вирусные программы (4%)», — рассказали в компании.

Анализ запросов показал, что дети используют как личные устройства, так и компьютеры, подключенные к школьной сети. Часть активности, по словам экспертов, может быть связана с вредоносными программами, установленными на устройствах учеников, которые генерируют трафик без ведома пользователя. Помимо блокировки запрещенного контента, установленная в школах система веб-безопасности Solar webProxy обеспечивает доступ к необходимым образовательным ресурсам.

По данным экспертов, проблема возрастает во время школьных каникул, когда дети пользуются устройствами без должной защиты дома. На эко указали «Ростелеком» и его дочерняя компания «Солар». Разработаны решения для снижения рисков столкновения детей с опасным контентом.

Системы фильтрации контента активно используются в регионе с 2020 года и уже помогли выявить миллионы попыток доступа к запрещенным сайтам. Эксперты отметили высокую активность вредоносных программ, что требует регулярного обновления инструментов защиты.