Президент Южной Кореи Юн: военное положение отменят на заседании кабмина

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что военное положение будет отменено на заседании кабинета министров. Об этом сообщает южнокорейское издание KBS.
«Военное положение будет отменено через Государственный совет», — цитирует KBS президента. Ранее сообщалось, что правительственный орган будет собираться на ежедневные внеочередные совещания.
Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные.
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