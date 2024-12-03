03 декабря 2024

Президент Южной Кореи Юн: военное положение отменят на заседании кабмина

Президент Южной Кореи Юн: военное положение будет отменено на заседании кабмина
© Служба новостей «URA.RU»
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Кабмин Южной Кореи будет собираться на внеочередные заседания
Кабмин Южной Кореи будет собираться на внеочередные заседания Фото:

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что военное положение будет отменено на заседании кабинета министров. Об этом сообщает южнокорейское издание KBS.

«Военное положение будет отменено через Государственный совет», — цитирует KBS президента. Ранее сообщалось, что правительственный орган будет собираться на ежедневные внеочередные совещания.

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные.

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что военное положение будет отменено на заседании кабинета министров. Об этом сообщает южнокорейское издание KBS. «Военное положение будет отменено через Государственный совет», — цитирует KBS президента. Ранее сообщалось, что правительственный орган будет собираться на ежедневные внеочередные совещания. Вечером 3 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Этим решением он спровоцировал народ, после чего в столичном Сеуле начались массовые протесты. В связи с решением южнокорейского лидера в город начали стягиваться военные.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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