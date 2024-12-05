Кириенко наградил челябинскую журналистку, выигравшую российский конкурс. Видео

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Кириенко провел награждение победителей премии «Шум»
Кириенко провел награждение победителей премии «Шум» Фото:

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил магистрантку Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) Яну Зарипову на премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Дипломная работа Зариповой — документальный фильм «За гранью исключительности» выиграл в номинации «Прорыв года», сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.

«Получить эту премию было большой неожиданностью, потому что я видела, какие способные ребята боролись за нее, с какими важными и нужными проектами выступали. Эмоции на награждении были самые яркие, самые честные, самые искренние, я правда не ожидала и пока что еще не до конца осознаю, что произошло», — поделилась Зарипова.

Фильм Зариповой затрагивает социальные темы, такие как развитие адаптивного спорта в Челябинске, доступность образования для людей с инвалидностью и влияние медиа на восприятие личностей с особыми потребностями. Журналистка посвятила кинокартину незрячему спортсмену Александру Новичихину и слабослышащему режиссеру Александру Присяжнюку.

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Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил магистрантку Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) Яну Зарипову на премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Дипломная работа Зариповой — документальный фильм «За гранью исключительности» выиграл в номинации «Прорыв года», сообщили в пресс-службе ЮУрГУ. «Получить эту премию было большой неожиданностью, потому что я видела, какие способные ребята боролись за нее, с какими важными и нужными проектами выступали. Эмоции на награждении были самые яркие, самые честные, самые искренние, я правда не ожидала и пока что еще не до конца осознаю, что произошло», — поделилась Зарипова. Фильм Зариповой затрагивает социальные темы, такие как развитие адаптивного спорта в Челябинске, доступность образования для людей с инвалидностью и влияние медиа на восприятие личностей с особыми потребностями. Журналистка посвятила кинокартину незрячему спортсмену Александру Новичихину и слабослышащему режиссеру Александру Присяжнюку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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