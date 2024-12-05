Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко наградил магистрантку Южно-Уральского госуниверситета (Челябинск) Яну Зарипову на премии в сфере медиа и журналистики «ШУМ». Дипломная работа Зариповой — документальный фильм «За гранью исключительности» выиграл в номинации «Прорыв года», сообщили в пресс-службе ЮУрГУ.
«Получить эту премию было большой неожиданностью, потому что я видела, какие способные ребята боролись за нее, с какими важными и нужными проектами выступали. Эмоции на награждении были самые яркие, самые честные, самые искренние, я правда не ожидала и пока что еще не до конца осознаю, что произошло», — поделилась Зарипова.
Фильм Зариповой затрагивает социальные темы, такие как развитие адаптивного спорта в Челябинске, доступность образования для людей с инвалидностью и влияние медиа на восприятие личностей с особыми потребностями. Журналистка посвятила кинокартину незрячему спортсмену Александру Новичихину и слабослышащему режиссеру Александру Присяжнюку.
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