Блогер из Екатеринбурга Русских вышла замуж за шейха. Фото

06 декабря 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

В 40 лет Русских вышла замуж за 26-летнего миллиардера Фото: соцсети Рады Русских Блогер Рада Русских из Екатеринбурга, прославившаяся после попытки баллотироваться в президенты России, вышла замуж за шейха Зейна Солнигредо. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Меня зовут Рада, мне 40 лет, и я наконец-то вышла замуж за шейха. Да-да, вам не послышалось, я сорокалетняя милфа, которая вышла замуж за 26-летнего миллиардера. Я не работаю, меня содержит муж, и все, что я делаю — болтаюсь по курортам и балдею», — сказала Русских. Изначально женщина прославилась как визажист, основательница косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Новая популярность пришла к ней после того, как она решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама блогер утверждала, что подписей было более 300 тысяч. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU. Фото: страница radarusskikh в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Блогер Рада Русских из Екатеринбурга, прославившаяся после попытки баллотироваться в президенты России, вышла замуж за шейха Зейна Солнигредо. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Меня зовут Рада, мне 40 лет, и я наконец-то вышла замуж за шейха. Да-да, вам не послышалось, я сорокалетняя милфа, которая вышла замуж за 26-летнего миллиардера. Я не работаю, меня содержит муж, и все, что я делаю — болтаюсь по курортам и балдею», — сказала Русских. Изначально женщина прославилась как визажист, основательница косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Новая популярность пришла к ней после того, как она решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама блогер утверждала, что подписей было более 300 тысяч. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.