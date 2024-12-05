05 декабря 2024

Блогер из Екатеринбурга Русских вышла замуж за шейха. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В 40 лет Русских вышла замуж за 26-летнего миллиардера
В 40 лет Русских вышла замуж за 26-летнего миллиардера Фото:

Блогер Рада Русских из Екатеринбурга, прославившаяся после попытки баллотироваться в президенты России, вышла замуж за шейха Зейна Солнигредо. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Меня зовут Рада, мне 40 лет, и я наконец-то вышла замуж за шейха. Да-да, вам не послышалось, я сорокалетняя милфа, которая вышла замуж за 26-летнего миллиардера. Я не работаю, меня содержит муж, и все, что я делаю — болтаюсь по курортам и балдею», — сказала Русских.

Изначально женщина прославилась как визажист, основательница косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Новая популярность пришла к ней после того, как она решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама блогер утверждала, что подписей было более 300 тысяч. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.

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Блогер Рада Русских из Екатеринбурга, прославившаяся после попытки баллотироваться в президенты России, вышла замуж за шейха Зейна Солнигредо. Об этом она рассказала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Меня зовут Рада, мне 40 лет, и я наконец-то вышла замуж за шейха. Да-да, вам не послышалось, я сорокалетняя милфа, которая вышла замуж за 26-летнего миллиардера. Я не работаю, меня содержит муж, и все, что я делаю — болтаюсь по курортам и балдею», — сказала Русских. Изначально женщина прославилась как визажист, основательница косметического бренда Gedonist.cosmetics и Центра волновой диагностики в Санкт-Петербурге. Новая популярность пришла к ней после того, как она решила баллотироваться в президенты России в декабре 2023 года. Ей удалось собрать подписи (0,16% от нормы), хотя сама блогер утверждала, что подписей было более 300 тысяч. О том, кто такая Рада Русских — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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