В Миассе взорвался мусор из мусоровоза. Фото, видео

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Клипарт. Магнитогорск, зима, мусоровоз, кластер, свалка
Водитель записал пожар и взрыв на видео Фото:

В Миассе Челябинской области водитель мусоровоза во время прессования мусора заметил пламя и, следуя инструкции, выгрузил содержимое кузова на улице. После этого мусор взорвался, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

«В момент прессования отходов водитель заметил воспламенение. Следуя четкой инструкции, мужчина оперативно выгрузил содержимое машины и отогнал технику от разгорающегося мусора. Ему удалось записать на камеру сильное горение, сопровождающееся взрывами и разлетом осколков», — уточнили в пресс-службе ЦКС.

В пресс-службе регоператора по вывозу отходов пояснили, что инцидент произошел возле дома №1/27А по Тургоякское шоссе, которая закреплена за юрлицами. За кадром водитель мусоровоза прокомментировал, что больше не поедет забирать мусор по этому адресу. В ЦКС отметили умелые действия сотрудника, которые помогли спасти ему жизнь и сохранить технику. В результате возгорание было потушено тремя пожарными машинами.

«В ближайшее время компания обратится в адрес потребителя с претензией о компенсации причиненного ущерба имуществу в результате складирования в месте накопления ТКО запрещенных (взрыво- и пожароопасных) веществ и материалов. Кроме того, ЦКС направит заявление в надзорные органы с требованием провести внеплановую проверку соблюдения предприятием мер противопожарной безопасности и для привлечения к ответственности лиц, виновных в инциденте», — уточнили в пресс-службе компании.

В мусоровозе воспламенился мусор
В мусоровозе воспламенился мусор

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В Миассе Челябинской области водитель мусоровоза во время прессования мусора заметил пламя и, следуя инструкции, выгрузил содержимое кузова на улице. После этого мусор взорвался, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса. «В момент прессования отходов водитель заметил воспламенение. Следуя четкой инструкции, мужчина оперативно выгрузил содержимое машины и отогнал технику от разгорающегося мусора. Ему удалось записать на камеру сильное горение, сопровождающееся взрывами и разлетом осколков», — уточнили в пресс-службе ЦКС. В пресс-службе регоператора по вывозу отходов пояснили, что инцидент произошел возле дома №1/27А по Тургоякское шоссе, которая закреплена за юрлицами. За кадром водитель мусоровоза прокомментировал, что больше не поедет забирать мусор по этому адресу. В ЦКС отметили умелые действия сотрудника, которые помогли спасти ему жизнь и сохранить технику. В результате возгорание было потушено тремя пожарными машинами. «В ближайшее время компания обратится в адрес потребителя с претензией о компенсации причиненного ущерба имуществу в результате складирования в месте накопления ТКО запрещенных (взрыво- и пожароопасных) веществ и материалов. Кроме того, ЦКС направит заявление в надзорные органы с требованием провести внеплановую проверку соблюдения предприятием мер противопожарной безопасности и для привлечения к ответственности лиц, виновных в инциденте», — уточнили в пресс-службе компании.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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