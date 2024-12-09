Водитель записал пожар и взрыв на видео Фото: Илья Московец © URA.RU

В Миассе Челябинской области водитель мусоровоза во время прессования мусора заметил пламя и, следуя инструкции, выгрузил содержимое кузова на улице. После этого мусор взорвался, сообщили в пресс-службе Центра коммунального сервиса.

«В момент прессования отходов водитель заметил воспламенение. Следуя четкой инструкции, мужчина оперативно выгрузил содержимое машины и отогнал технику от разгорающегося мусора. Ему удалось записать на камеру сильное горение, сопровождающееся взрывами и разлетом осколков», — уточнили в пресс-службе ЦКС.

В пресс-службе регоператора по вывозу отходов пояснили, что инцидент произошел возле дома №1/27А по Тургоякское шоссе, которая закреплена за юрлицами. За кадром водитель мусоровоза прокомментировал, что больше не поедет забирать мусор по этому адресу. В ЦКС отметили умелые действия сотрудника, которые помогли спасти ему жизнь и сохранить технику. В результате возгорание было потушено тремя пожарными машинами.

«В ближайшее время компания обратится в адрес потребителя с претензией о компенсации причиненного ущерба имуществу в результате складирования в месте накопления ТКО запрещенных (взрыво- и пожароопасных) веществ и материалов. Кроме того, ЦКС направит заявление в надзорные органы с требованием провести внеплановую проверку соблюдения предприятием мер противопожарной безопасности и для привлечения к ответственности лиц, виновных в инциденте», — уточнили в пресс-службе компании.

В мусоровозе воспламенился мусор Пресс-служба ЦКС