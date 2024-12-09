Тюменская фирма выплатит неустойку за долгострои на нефтяных месторождениях в ХМАО

Арбитражный суд ХМАО обязал компанию «ЮКОР» из Тюмени выплатить неустойку за срыв сроков строительства нефтяных объектов на Среднебалыкском месторождении. На этом участке недр добывает нефть и газ крупнейшее югорское дочернее предприятие «Роснефти» — ООО «РН-Юганскнефтегаз». Нефтяники заключили договор на строительство кустовых площадок с компанией «Югра Транс Строй Лес», а те наняли субподрядчиков — ООО «ЮКОР».
«ООО „Югра Транс Строй Лес“ обратилось в арбитражный суд ХМАО с иском к ООО „ЮКОР“ о взыскании 41 003 564 руб. 23 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ. Суд установил, что подрядчик не завершил работы в полном объеме, что подтверждается документами и претензиями заказчика, и постановил частично удовлетворить исковые требования», — указано в документах суда, которые есть в распоряжении URA.RU.
Изначально ООО «Югра Транс Строй Лес» требовало взыскать с подрядчика более 41 млн рублей, однако затем снизило сумму иска до 10,5 млн рублей. По решению суда, ООО «ЮКОР» обязано выплатить 4,7 млн рублей. Снижение суммы объяснили тем, что у заказчика не было значительных убытков из-за задержки работ.
Агентство URA.RU направило запросы ООО «ЮКОР» и ООО «Югра Транс Строй Лес» для получения комментариев. На момент публикации новости ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало, что миллиардер из ХМАО заплатит башкирским заказчикам неустойку в юанях. Штраф за задержку поставки спецтехники из Китая составил больше 100 тысяч юаней.
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