Мэрия Перми нашла инвестора для реставрации Пушкинской бани

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Инвестор должен отремонтировать здание в течение десяти лет
Инвестор должен отремонтировать здание в течение десяти лет Фото:

Администрация Перми передала участок, на котором расположена Пушкинская баня на улице Газеты Звезда, 38, в аренду ООО «Прерогатива». Компания займется реставрацией здания и облагораживанием прилегающей территории.

«Земля передана в аренду инвестору — ООО „Прерогатива“. Компания займется реновацией и модернизацией Пушкинской бани в рамках муниципально-частного партнерства», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Уточняется, что землю в аренду «Прерогативе» предоставили только на десять лет. Затем компания может выкупить участок, но только если исполнит все обязательства.

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Администрация Перми передала участок, на котором расположена Пушкинская баня на улице Газеты Звезда, 38, в аренду ООО «Прерогатива». Компания займется реставрацией здания и облагораживанием прилегающей территории. «Земля передана в аренду инвестору — ООО „Прерогатива“. Компания займется реновацией и модернизацией Пушкинской бани в рамках муниципально-частного партнерства», — сообщили в пресс-службе мэрии. Уточняется, что землю в аренду «Прерогативе» предоставили только на десять лет. Затем компания может выкупить участок, но только если исполнит все обязательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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