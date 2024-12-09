Мэрия Перми нашла инвестора для реставрации Пушкинской бани

Инвестор должен отремонтировать здание в течение десяти лет
Администрация Перми передала участок, на котором расположена Пушкинская баня на улице Газеты Звезда, 38, в аренду ООО «Прерогатива». Компания займется реставрацией здания и облагораживанием прилегающей территории.
«Земля передана в аренду инвестору — ООО „Прерогатива“. Компания займется реновацией и модернизацией Пушкинской бани в рамках муниципально-частного партнерства», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Уточняется, что землю в аренду «Прерогативе» предоставили только на десять лет. Затем компания может выкупить участок, но только если исполнит все обязательства.
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