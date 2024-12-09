На ЕКАД пропало освещение

На новом участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Полевского до Челябинского тракта отключилось электричество. Освещение пропало еще 6 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления автодорог Свердловской области.
«Из-за технологического нарушения на сетях вышло из строя оборудование управления освещением ЕКАД. В настоящее время проводится обследование оборудования на 11 трансформаторных подстанциях», — пояснили дорожники.
После обследования электросетей специалисты заменят вышедшее из строя оборудование. Точная дата возобновления освещения не уточняется.
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