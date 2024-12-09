09 декабря 2024

На ЕКАД пропало освещение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, фонарный столб, фонарь, энергетика, электромонтер
Свет пропал несколько дней назад (архивное фото) Фото:

На новом участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Полевского до Челябинского тракта отключилось электричество. Освещение пропало еще 6 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления автодорог Свердловской области.

«Из-за технологического нарушения на сетях вышло из строя оборудование управления освещением ЕКАД. В настоящее время проводится обследование оборудования на 11 трансформаторных подстанциях», — пояснили дорожники.

После обследования электросетей специалисты заменят вышедшее из строя оборудование. Точная дата возобновления освещения не уточняется.

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На новом участке Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) от Полевского до Челябинского тракта отключилось электричество. Освещение пропало еще 6 декабря. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Управления автодорог Свердловской области. «Из-за технологического нарушения на сетях вышло из строя оборудование управления освещением ЕКАД. В настоящее время проводится обследование оборудования на 11 трансформаторных подстанциях», — пояснили дорожники. После обследования электросетей специалисты заменят вышедшее из строя оборудование. Точная дата возобновления освещения не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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