Песков — URA.RU: Кремль не располагает информацией о казни двоюродного брата Асада

Россия находится в контакте с теми, что конролирует ситуацию в Сирии. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как казнь двоюродного брата Башара Асада Сулеймана скажется на установлении отношений с новыми сирийскими властями.
«Нет, мы не располагаем информацией (о казни). Мы, разумеется, сейчас самым внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Вы знаете, что мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии. Это необходимо, поскольку там находится наша база, там находится наше диппредставительство. И, конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный, носит первостепенное значение. Ну и будем дальше очень внимательно смотреть и, конечно же, исходить из тех реалий, которые складываются на земле», — заявил Песков.
По информации издания Alkhali24, сирийская оппозиция публично казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана. Предположительно, его повесили на площади в Латакии. Как считают сирийские журналисты, причиной казни стали родственные связи с уехавшим из страны Башаром Асадом, а также преступления Сулеймана против несогласных с режимом.
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