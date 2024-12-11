Песков — URA.RU: Кремль не располагает информацией о казни двоюродного брата Асада

Песков: Кремль не располагает информацией о казни двоюродного брата Башара Асада
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в отношениях с Сирией исходит из тех реалий, которые складываются на земле
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия в отношениях с Сирией исходит из тех реалий, которые складываются на земле Фото:
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В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Россия находится в контакте с теми, что конролирует ситуацию в Сирии. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как казнь двоюродного брата Башара Асада Сулеймана скажется на установлении отношений с новыми сирийскими властями.

«Нет, мы не располагаем информацией (о казни). Мы, разумеется, сейчас самым внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Вы знаете, что мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии. Это необходимо, поскольку там находится наша база, там находится наше диппредставительство. И, конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный, носит первостепенное значение. Ну и будем дальше очень внимательно смотреть и, конечно же, исходить из тех реалий, которые складываются на земле», — заявил Песков.

По информации издания Alkhali24, сирийская оппозиция публично казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана. Предположительно, его повесили на площади в Латакии. Как считают сирийские журналисты, причиной казни стали родственные связи с уехавшим из страны Башаром Асадом, а также преступления Сулеймана против несогласных с режимом.

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Россия находится в контакте с теми, что конролирует ситуацию в Сирии. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, как казнь двоюродного брата Башара Асада Сулеймана скажется на установлении отношений с новыми сирийскими властями. «Нет, мы не располагаем информацией (о казни). Мы, разумеется, сейчас самым внимательным образом отслеживаем все, что происходит в Сирии. Вы знаете, что мы, разумеется, поддерживаем контакты с теми, кто контролирует сейчас ситуацию в Сирии. Это необходимо, поскольку там находится наша база, там находится наше диппредставительство. И, конечно, вопрос, связанный с обеспечением безопасности этих наших объектов, чрезвычайно важный, носит первостепенное значение. Ну и будем дальше очень внимательно смотреть и, конечно же, исходить из тех реалий, которые складываются на земле», — заявил Песков. По информации издания Alkhali24, сирийская оппозиция публично казнила двоюродного брата Башара Асада Сулеймана. Предположительно, его повесили на площади в Латакии. Как считают сирийские журналисты, причиной казни стали родственные связи с уехавшим из страны Башаром Асадом, а также преступления Сулеймана против несогласных с режимом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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