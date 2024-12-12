Россия первая в мире стала лечить детей с первичным иммунодефицитом на дому

Россия стала первооткрывателем в сфере лечения детского первичного иммунодефицита. Об этом в ходе совещания Совета Федерации сообщил депутат, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.
«Россия первая в мире ввела практику, когда родители детей, страдающих от первичного иммунодефицита, дома, самостоятельно, вводили подкожно препарат иммуноглобулина. Это сильно снизило нагрузку на медицинские организации», — заявил Александр Румянцев.
По словам депутата, первые результаты такого лечения стали выдающимися. Причина первичных иммунодефицитов — врожденные генные «поломки», которые отвечают за работу иммунной системы. Эти «поломки» наследуются от родителей и могут случайно возникать в момент зачатия. Заболевание не заразно и не имеет отношения к СПИДу. Ежегодно в России рождается более 250 детей с врожденными дефектами иммунной системы.
ПИД — это заболевание, при котором иммунитет ребенка не выполняет защитную функцию. Диагноз ставится детям в течение первых двух лет жизни. Данное состояние приводят к возникновению инфекций, которые необычайно трудно вылечить, болезни часто рецидивируют, быстро переходят в хроническую форму и являются угрозой для жизни ребенка.
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