Россия первая в мире стала лечить детей с первичным иммунодефицитом на дому

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В России детей с первичным иммунодефицитом лечат дома
В России детей с первичным иммунодефицитом лечат дома Фото:

Россия стала первооткрывателем в сфере лечения детского первичного иммунодефицита. Об этом в ходе совещания Совета Федерации сообщил депутат, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда.

«Россия первая в мире ввела практику, когда родители детей, страдающих от первичного иммунодефицита, дома, самостоятельно, вводили подкожно препарат иммуноглобулина. Это сильно снизило нагрузку на медицинские организации», — заявил Александр Румянцев.

По словам депутата, первые результаты такого лечения стали выдающимися. Причина первичных иммунодефицитов — врожденные генные «поломки», которые отвечают за работу иммунной системы. Эти «поломки» наследуются от родителей и могут случайно возникать в момент зачатия. Заболевание не заразно и не имеет отношения к СПИДу. Ежегодно в России рождается более 250 детей с врожденными дефектами иммунной системы.

ПИД — это заболевание, при котором иммунитет ребенка не выполняет защитную функцию. Диагноз ставится детям в течение первых двух лет жизни. Данное состояние приводят к возникновению инфекций, которые необычайно трудно вылечить, болезни часто рецидивируют, быстро переходят в хроническую форму и являются угрозой для жизни ребенка.

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Россия стала первооткрывателем в сфере лечения детского первичного иммунодефицита. Об этом в ходе совещания Совета Федерации сообщил депутат, член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев. Трансляция велась на официальном сайте Совфеда. «Россия первая в мире ввела практику, когда родители детей, страдающих от первичного иммунодефицита, дома, самостоятельно, вводили подкожно препарат иммуноглобулина. Это сильно снизило нагрузку на медицинские организации», — заявил Александр Румянцев. По словам депутата, первые результаты такого лечения стали выдающимися. Причина первичных иммунодефицитов — врожденные генные «поломки», которые отвечают за работу иммунной системы. Эти «поломки» наследуются от родителей и могут случайно возникать в момент зачатия. Заболевание не заразно и не имеет отношения к СПИДу. Ежегодно в России рождается более 250 детей с врожденными дефектами иммунной системы. ПИД — это заболевание, при котором иммунитет ребенка не выполняет защитную функцию. Диагноз ставится детям в течение первых двух лет жизни. Данное состояние приводят к возникновению инфекций, которые необычайно трудно вылечить, болезни часто рецидивируют, быстро переходят в хроническую форму и являются угрозой для жизни ребенка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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