В Самарской области молодым мамам начнут платить по 100 тысяч рублей

В Самарской области за рождение первого ребенка женщины с 18 до 25 лет получат по 100 тысяч рублей. Об этом заявил губернатор региона Вячеслава Федорищев в своем telegram-канале.
«Вступило в силу постановление, которое дает право девушкам в возрасте от 18 до 25 лет включительно при рождении первого ребенка получить выплату в размере 100 тысяч рублей. Их получат молодые мамы, у которых первый малыш появился на свет с 1 сентября текущего года», — заявил глава региона.
По словам губернатора, на выплату могут рассчитывать порядка 4 150 женщин. Более 326 женщин уже ее получили. Средства выделенные на эти цели предусмотрены в областном бюджете, в том числе и на следующий год, который накануне утвердили в Самарской Губернской Думе. На поддержку семей в следующем году в области планируется направить более 14 млрд рублей.
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