Шел, упал, гипс: пешеходы массово бьются на заснеженных улицах Екатеринбурга. Видео

В Екатеринбурге начались очереди в травмпункты после снегопада

16 декабря 2024 в 21:32 Размер текста - 17 +

Жители Екатеринбурга отправились в травмпункты после снегопада Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада В Екатеринбурге прохожие падают и массово оказываются в больницах в преддверии Нового года из-за некачественной уборки снега и льда. В этом убедился корреспондент URA.RU, который прошелся по трем травмпунктам. Один из них — в Верх-Исетском районе — оказался переполнен. О переломах, ушибах и других повреждениях, полученных на скользких тротуарах, URA.RU рассказали сами пациенты. «Шла по Радищева. Поребрики и тротуары не были почищены. Споткнулась, потому что было очень скользко. Упала на все руки и коленные суставы. Подвернула и сломала большой палец, а указательный вывернула», — рассказала одна из пациенток на инвалидной коляске, ожидающая прием в травмпункте ЦГБ №2 на улице Челюскинцев. По ее словам, добиться приема травматолога можно лишь спустя несколько часов после указанного на талоне времени. Очереди в помещении скопились большие — работает один кабинет для первичного осмотра и один — для вторичного. На одном из кабинетов висит табличка «Приема нет». Утром 16 декабря в травмпункте на улице Челюскинцев, 3/5 были десятки людей Фото: URA.RU Другой пациент, левая рука которого на перевязи, рассказал, что упал на улице еще 31 октября, а сейчас ожидает прием к травматологу. «Поскользнулся и упал на площади 1905 года, возле делового центра на проспекты Ленина. У меня перелом со смещением, операцию делали», — сказал мужчина, добавив, что две недели лежал в больнице. Корреспондент увидел в травмпункте большие очереди, многие пациенты явились с гипсом либо хромали. На большое количество травмированных указала и одна из женщин: «7 декабря я около семи утра шла на работу. Проходила возле садика и школы по улице Металлургов. Было скользко — снега толком не было. Упала и поняла, что рука опухла — вернулась домой. Из-за этого люди и падают. Вон сколько народа», — сказала она, отметив, что ей диагностировали перелом со смещением. По ее словам, в месте, где она упала, тротуар не был обработан противогололедной смесью. Пациентов принимали два кабинета травматологов: первичного и вторичного приема Фото: URA.RU Другая пациентка возле кабинета травматолога рассказала, что 13 декабря — в день мощного снегопада — она упала возле культурно-досугового центра «Буревестник». «Буквально за 100 метров до него была ледяная горка. Я скатилась и упала на спину — сломала руку. Закрытый перелом. Вызвали скорую из центра, ждали полтора часа», — рассказала она. На входе журналист встретил пожилого пациента, который сломал ногу в коллективном саду «Дальний Березит 2» (около 22 км от Екатеринбурга). «Это 1 декабря случилось. Выносил мусор. Туда нормально дошел, а обратно — поскользнулся и упал. У меня перелом», — поделился мужчина. Он добавил, что в Екатеринбурге живет на улице Токарей, где тротуары не обрабатывают после чистки тракторами, из-за чего на асфальте остается корка льда. В травмпункте №2 горбольницы №36 молодой человек рассказал агентству, что 9 декабря упал на улице Отто Шмидта. «На тротуаре были снег и лед. Упал при выходе из двора», — кратко сказал он. В этом травмпункте очередь была только в регистратуру. У кабинетов врачей сидели всего несколько человек. В травмпункте №2 горбольницы №36 больших очередей не было Фото: URA.RU Журналист пообщался и с пациентами травмпункта горбольницы №14 — там одна из женщин рассказала, что упала на территории стадиона «Калининец» и ударилась головой. «На стадионе бульдозер прочистит — там посыпают, но очень плохо… Я упала неудачно — головой стукнулась, болит», — посетовала она. Другой пациент рассказал, что упал на улице Билимбаевской. «Я еще вчера упал и ударился ребрами. Не знаю, целые они или нет», — сказал он и добавил, что его работа связана с физическим трудом. Утром журналист не заметил в этом травмпункте больших очередей, однако за полчаса пациентов стало больше. Утром 13 декабря в Екатеринбурге выпал долгожданный снег, но коммунальщики оказались не готовы к нему. Город встал в десятибалльных пробках, выросли цены на такси. Устранить последствия стихии к утру 14 декабря не удалось, в некоторых районах не почистили улицы и 15 числа. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге прохожие падают и массово оказываются в больницах в преддверии Нового года из-за некачественной уборки снега и льда. В этом убедился корреспондент URA.RU, который прошелся по трем травмпунктам. Один из них — в Верх-Исетском районе — оказался переполнен. О переломах, ушибах и других повреждениях, полученных на скользких тротуарах, URA.RU рассказали сами пациенты. «Шла по Радищева. Поребрики и тротуары не были почищены. Споткнулась, потому что было очень скользко. Упала на все руки и коленные суставы. Подвернула и сломала большой палец, а указательный вывернула», — рассказала одна из пациенток на инвалидной коляске, ожидающая прием в травмпункте ЦГБ №2 на улице Челюскинцев. По ее словам, добиться приема травматолога можно лишь спустя несколько часов после указанного на талоне времени. Очереди в помещении скопились большие — работает один кабинет для первичного осмотра и один — для вторичного. На одном из кабинетов висит табличка «Приема нет». Другой пациент, левая рука которого на перевязи, рассказал, что упал на улице еще 31 октября, а сейчас ожидает прием к травматологу. «Поскользнулся и упал на площади 1905 года, возле делового центра на проспекты Ленина. У меня перелом со смещением, операцию делали», — сказал мужчина, добавив, что две недели лежал в больнице. Корреспондент увидел в травмпункте большие очереди, многие пациенты явились с гипсом либо хромали. На большое количество травмированных указала и одна из женщин: «7 декабря я около семи утра шла на работу. Проходила возле садика и школы по улице Металлургов. Было скользко — снега толком не было. Упала и поняла, что рука опухла — вернулась домой. Из-за этого люди и падают. Вон сколько народа», — сказала она, отметив, что ей диагностировали перелом со смещением. По ее словам, в месте, где она упала, тротуар не был обработан противогололедной смесью. Другая пациентка возле кабинета травматолога рассказала, что 13 декабря — в день мощного снегопада — она упала возле культурно-досугового центра «Буревестник». «Буквально за 100 метров до него была ледяная горка. Я скатилась и упала на спину — сломала руку. Закрытый перелом. Вызвали скорую из центра, ждали полтора часа», — рассказала она. На входе журналист встретил пожилого пациента, который сломал ногу в коллективном саду «Дальний Березит 2» (около 22 км от Екатеринбурга). «Это 1 декабря случилось. Выносил мусор. Туда нормально дошел, а обратно — поскользнулся и упал. У меня перелом», — поделился мужчина. Он добавил, что в Екатеринбурге живет на улице Токарей, где тротуары не обрабатывают после чистки тракторами, из-за чего на асфальте остается корка льда. В травмпункте №2 горбольницы №36 молодой человек рассказал агентству, что 9 декабря упал на улице Отто Шмидта. «На тротуаре были снег и лед. Упал при выходе из двора», — кратко сказал он. В этом травмпункте очередь была только в регистратуру. У кабинетов врачей сидели всего несколько человек. Журналист пообщался и с пациентами травмпункта горбольницы №14 — там одна из женщин рассказала, что упала на территории стадиона «Калининец» и ударилась головой. «На стадионе бульдозер прочистит — там посыпают, но очень плохо… Я упала неудачно — головой стукнулась, болит», — посетовала она. Другой пациент рассказал, что упал на улице Билимбаевской. «Я еще вчера упал и ударился ребрами. Не знаю, целые они или нет», — сказал он и добавил, что его работа связана с физическим трудом. Утром журналист не заметил в этом травмпункте больших очередей, однако за полчаса пациентов стало больше. Утром 13 декабря в Екатеринбурге выпал долгожданный снег, но коммунальщики оказались не готовы к нему. Город встал в десятибалльных пробках, выросли цены на такси. Устранить последствия стихии к утру 14 декабря не удалось, в некоторых районах не почистили улицы и 15 числа. Подробнее — в отдельном сюжете URA.RU.