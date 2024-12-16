Белоусов: в 2024 году военное сотрудничество РФ охватило полмира

Белоусов: Россия в 2024 году сотрудничала со 100 странами мира в военной сфере

По словам Белоусова, в 2024 году военное сотрудничество РФ коснулось половины мира Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ

В 2024 году сотрудничество Российской Федерации в военной сфере охватило половину стран всего мира. Такое заявление сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов.

«Военное сотрудничество Российской Федерации в 2024 году охватывало более 100 стран», — сообщил он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». По разным оценкам, общее количество стран в мире не превышает 200 государств.

Ранее Белоусов заявлял, что отношения между Россией и Индией в военной сфере развиваются успешно. Он подчеркнул, что сейчас важнейшую роль играют доверительные связи между лидерами стран.