Белоусов: в 2024 году военное сотрудничество РФ охватило полмира

В 2024 году сотрудничество Российской Федерации в военной сфере охватило половину стран всего мира. Такое заявление сделал министр обороны РФ Андрей Белоусов.
«Военное сотрудничество Российской Федерации в 2024 году охватывало более 100 стран», — сообщил он в ходе заседания коллегии Минобороны РФ. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24». По разным оценкам, общее количество стран в мире не превышает 200 государств.
Ранее Белоусов заявлял, что отношения между Россией и Индией в военной сфере развиваются успешно. Он подчеркнул, что сейчас важнейшую роль играют доверительные связи между лидерами стран.
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