Орджоникидзевский район Екатеринбурга — крупнейший по населению — продолжает непростую борьбу с последствиями снегопадов. Пешеходные дорожки, которые осмотрел корреспондент URA.RU, замело, на обочинах местами возвышаются валы, а пешеходы с трудом двигаются по заснеженным тротуарам. В префектуре при этом указывают на технологию уборки.
У входа в метро на станции «Уралмаш» со стороны районного ЗАГСа от снега освободили только небольшой квадрат. На тротуаре в сторону ТЦ «Стрелка» виднеется протоптанная пешеходами дорожка. У другого входа в метро — вблизи бывшего кинотеатра «Заря» — на обочинах лежат большие кучи снега, расположенные вдоль нескольких зданий на ул. Баумана.
Возле здания администрации Орджоникидзевского района на ул. Бабушкина снег расчищен. Однако пандус, который предназначен для людей с ограниченными возможностями и детских колясок, заметен.
На проезжей части соседней ул. Краснофлотцев начали появляться колеи. Из-за них дорога значительно сузилась. На пересечении с ул. Старых Большевиков на обочинах лежит много снега. Несмотря на то, что проезжая часть заснежена не так сильно, как тротуары, посреди перекрестка на глазах у журналиста произошла авария: там столкнулись автобус №68 и Hyundai.
В администрации, комментируя состояние тротуаров, обратили внимание на ГОСТ: в климатической зоне, к которой относится Екатеринбург, толщина снежного покрова может достигать восьми сантиметров. «Что касается валов, уборка основная будет ночью. Днем выход техники на дороги мешает интенсивность движения легкого автотранспорта», — объяснили чиновники.
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