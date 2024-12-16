16 декабря 2024

Екатеринбурженке, провалившейся на машине в кипяток, пообещали возместить ущерб

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавшая пока не знает точной суммы ущерба (архивное фото)
Пострадавшая пока не знает точной суммы ущерба (архивное фото) Фото:

В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) пообещали возместить ущерб женщине, которая провалилась под асфальт в кипяток на улице Шефской. По ее словам, не было никаких знаков или ограждений, а саму улицу накрыло паром.

«Это будут выяснять эксперты. У машины вся передняя часть находилась в кипятке. Из ямы ее, конечно, достали, но по поводу ущерба говорить еще рано», — отметила пострадавшая порталу E1.ru. Она также рассказала, как угодила в яму с кипятком на машине. «Пар был почти по всей Шефской, откуда идет — непонятно, будто из всех колодцев. Ни ограждений, ни знаков — ничего не было», — поделилась она.

Пострадавшая добавила, что на встречной полосе стояли машины в ожидании сигнала светофора. По этой причине у нее не возникло мысли, что могла произойти коммунальная авария и ее машина или она сама могут пострадать.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ЕТК за подтверждением возмещения ущерба. Ответ ожидается.

Повреждение горячего водопровода произошло 16 декабря на ул. Шефской в Орджоникидзевском районе. Екатеринбурженка не получила травм, ее из ямы достали очевидцы. Но кипяток разлился по улице и нанес ожоги двум прохожим — восьмилетней девочке и 18-летнему парню, которые переходили дорогу. Школьница получила ожоги первой степени, а юноша второй и третьей. Его доставили в больницу с болевым шоком.

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В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) пообещали возместить ущерб женщине, которая провалилась под асфальт в кипяток на улице Шефской. По ее словам, не было никаких знаков или ограждений, а саму улицу накрыло паром. «Это будут выяснять эксперты. У машины вся передняя часть находилась в кипятке. Из ямы ее, конечно, достали, но по поводу ущерба говорить еще рано», — отметила пострадавшая порталу E1.ru. Она также рассказала, как угодила в яму с кипятком на машине. «Пар был почти по всей Шефской, откуда идет — непонятно, будто из всех колодцев. Ни ограждений, ни знаков — ничего не было», — поделилась она. Пострадавшая добавила, что на встречной полосе стояли машины в ожидании сигнала светофора. По этой причине у нее не возникло мысли, что могла произойти коммунальная авария и ее машина или она сама могут пострадать. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ЕТК за подтверждением возмещения ущерба. Ответ ожидается. Повреждение горячего водопровода произошло 16 декабря на ул. Шефской в Орджоникидзевском районе. Екатеринбурженка не получила травм, ее из ямы достали очевидцы. Но кипяток разлился по улице и нанес ожоги двум прохожим — восьмилетней девочке и 18-летнему парню, которые переходили дорогу. Школьница получила ожоги первой степени, а юноша второй и третьей. Его доставили в больницу с болевым шоком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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