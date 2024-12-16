Екатеринбурженке, провалившейся на машине в кипяток, пообещали возместить ущерб

В Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК) пообещали возместить ущерб женщине, которая провалилась под асфальт в кипяток на улице Шефской. По ее словам, не было никаких знаков или ограждений, а саму улицу накрыло паром.
«Это будут выяснять эксперты. У машины вся передняя часть находилась в кипятке. Из ямы ее, конечно, достали, но по поводу ущерба говорить еще рано», — отметила пострадавшая порталу E1.ru. Она также рассказала, как угодила в яму с кипятком на машине. «Пар был почти по всей Шефской, откуда идет — непонятно, будто из всех колодцев. Ни ограждений, ни знаков — ничего не было», — поделилась она.
Пострадавшая добавила, что на встречной полосе стояли машины в ожидании сигнала светофора. По этой причине у нее не возникло мысли, что могла произойти коммунальная авария и ее машина или она сама могут пострадать.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу ЕТК за подтверждением возмещения ущерба. Ответ ожидается.
Повреждение горячего водопровода произошло 16 декабря на ул. Шефской в Орджоникидзевском районе. Екатеринбурженка не получила травм, ее из ямы достали очевидцы. Но кипяток разлился по улице и нанес ожоги двум прохожим — восьмилетней девочке и 18-летнему парню, которые переходили дорогу. Школьница получила ожоги первой степени, а юноша второй и третьей. Его доставили в больницу с болевым шоком.
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