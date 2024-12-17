В центре Екатеринбурга трамвай протаранил автобус. Видео

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Снегопад. Екатеринбург , снег, снегопад, зима, трамвай 6
Авария случилась на перекрестке (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 17 декабря на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина трамвай врезался в автобус, выезжающий на перекресток. Пассажиры были в салоне в двух машинах. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Водитель 50-го автобуса хотел быстрее довезти пассажиров до дома, но забыл, что нужно смотреть по сторонам. Из-за этого он забодал трамвай», — следует из поста. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге днем 17 декабря на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина трамвай врезался в автобус, выезжающий на перекресток. Пассажиры были в салоне в двух машинах. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии. «Водитель 50-го автобуса хотел быстрее довезти пассажиров до дома, но забыл, что нужно смотреть по сторонам. Из-за этого он забодал трамвай», — следует из поста. Информация о пострадавших не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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