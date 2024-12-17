Авария случилась на перекрестке (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге днем 17 декабря на перекрестке проспекта Ленина и улицы Гагарина трамвай врезался в автобус, выезжающий на перекресток. Пассажиры были в салоне в двух машинах. Об этом сообщает неофициальный telegram-канал мэрии.

«Водитель 50-го автобуса хотел быстрее довезти пассажиров до дома, но забыл, что нужно смотреть по сторонам. Из-за этого он забодал трамвай», — следует из поста. Информация о пострадавших не уточняется.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в Госавтоинспекцию. Ответ будет опубликован, как только поступит.