«Слежу лично»: мэр отказался ставить подчиненным «пятерку» за уборку Екатеринбурга от снега

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, оценивая по просьбе URA.RU уборку города от снега, не стал ставить «пятерку». За работами он следит лично, в выходные, например, прогуливался по районам пешком и скидывал фотографии проблемных точек в чат с руководителями районов.
«Никогда пятерку не поставлю, это моя твердая позиция. То, что системно убираем, — да, технологию корректируем, это факт. Слежу лично — и в субботу, и в воскресенье делал объезды, пешком ходил. У нас есть коллективные чаты, куда это все транслируется. Слежу за тем, что вы писали в выходные (URA.RU выпустило серию публикаций с подробным разбором ситуации по каждому из восьми районов, — прим. ред.). У нас же первая задача — это магистральные улицы, чтобы общественный транспорт ходил. Остановочные комплексы, пешеходные переходы, лестничные марши. На все недочеты заместители реагируют, отчитываются, размещают фотографии», — отметил он.
В Екатеринбурге 13 декабря прошел мощный снегопад, последствия которого коммунальщики устраняли все выходные. Жалобы на некачественную уборку поступали из всех районов Екатеринбурга. В Железнодорожном, например, огромные снежные кучи выросли прямо у здания ЖД-вокзала. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.
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