«Слежу лично»: мэр отказался ставить подчиненным «пятерку» за уборку Екатеринбурга от снега

Глава Екатеринбурга Орлов устраивает тайные рейды по уборке

17 декабря 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

Огромные кучи снега были и на улице Вайнера Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург утонул в снегу после мощного снегопада Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, оценивая по просьбе URA.RU уборку города от снега, не стал ставить «пятерку». За работами он следит лично, в выходные, например, прогуливался по районам пешком и скидывал фотографии проблемных точек в чат с руководителями районов. «Никогда пятерку не поставлю, это моя твердая позиция. То, что системно убираем, — да, технологию корректируем, это факт. Слежу лично — и в субботу, и в воскресенье делал объезды, пешком ходил. У нас есть коллективные чаты, куда это все транслируется. Слежу за тем, что вы писали в выходные (URA.RU выпустило серию публикаций с подробным разбором ситуации по каждому из восьми районов, — прим. ред.). У нас же первая задача — это магистральные улицы, чтобы общественный транспорт ходил. Остановочные комплексы, пешеходные переходы, лестничные марши. На все недочеты заместители реагируют, отчитываются, размещают фотографии», — отметил он. В Екатеринбурге 13 декабря прошел мощный снегопад, последствия которого коммунальщики устраняли все выходные. Жалобы на некачественную уборку поступали из всех районов Екатеринбурга. В Железнодорожном, например, огромные снежные кучи выросли прямо у здания ЖД-вокзала. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов, оценивая по просьбе URA.RU уборку города от снега, не стал ставить «пятерку». За работами он следит лично, в выходные, например, прогуливался по районам пешком и скидывал фотографии проблемных точек в чат с руководителями районов. «Никогда пятерку не поставлю, это моя твердая позиция. То, что системно убираем, — да, технологию корректируем, это факт. Слежу лично — и в субботу, и в воскресенье делал объезды, пешком ходил. У нас есть коллективные чаты, куда это все транслируется. Слежу за тем, что вы писали в выходные (URA.RU выпустило серию публикаций с подробным разбором ситуации по каждому из восьми районов, — прим. ред.). У нас же первая задача — это магистральные улицы, чтобы общественный транспорт ходил. Остановочные комплексы, пешеходные переходы, лестничные марши. На все недочеты заместители реагируют, отчитываются, размещают фотографии», — отметил он. В Екатеринбурге 13 декабря прошел мощный снегопад, последствия которого коммунальщики устраняли все выходные. Жалобы на некачественную уборку поступали из всех районов Екатеринбурга. В Железнодорожном, например, огромные снежные кучи выросли прямо у здания ЖД-вокзала. Все новости по теме — в отдельном сюжете URA.RU.