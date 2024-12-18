Депутат гордумы Челябинска Ботов поддержал главную цель Текслера на 2025 год

Депутат гордумы Челябинска, участник СВО Евгений Ботов поддержал планы губернатора Алексея Текслера об усиленной работе региона для победы в СВО. Как сообщил URA.RU Ботов, приоритетными направлениями для области являются выполнение государственного оборонного заказа, оказание помощи семьям военнослужащих и армии.
«Я пока новичок в политике, но знаю от коллег, что подобная встреча в гордуме состоялась впервые. Ни один руководитель региона еще не выходил на такое прямое общение с депутатами Челябинска. Это накладывает на нас особую ответственность. Для меня же самыми ценными стали слова губернатора о работе региона ради достижения победы в ходе СВО. Выполнение государственного оборонзаказа, оказание помощи армии, поддержка семей военнослужащих. Это наша общая задача и нет ничего важнее», — заявил Ботов.
Депутат отметил важность задач, поставленных Текслером для развития Челябинска. А также призыв поддерживать нового мэра Алексея Лошкина в достижении этих целей.
«Важно и то, что губернатор хоть и руководит региональным отделением „Единой России“, партии в которой я состою, не стал делить думу на фракции. Дал понять, что для нас всех есть одна партия, имя которой „Челябинск“. И это правильно», — заявил депутат.
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 17 декабря обозначил главной задачей для региона и гордумы Челябинска работу над победой в СВО. Также он подчеркнул важность продолжения работы по выполнению государственного оборонного заказа. Кроме того, Текслер призвал к активной поддержке нового мэра Алексея Лошкина.
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