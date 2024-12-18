В фарше поставщика «ВкусВилла» нашли листерию, сальмонеллу и кишечную палочку

Россельхознадзор обнаружил в фарше ООО «Дальние фермы» сальмонеллу, кишечную палочку и остатки лекарственных препаратов. Компанию привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Установлено несоответствие по показателям безопасности продукции: фарш из мяса кролика с добавлением индейки (наличие КМАФАнМ и сальмонеллы) и фарш из мяса курицы и индейки с добавлением кролика (наличие бактерий группы кишечной палочки, КМАФАнМ, Listeria Monocytogenes). Также в указанной продукции выявлено наличие остатков лекарственных препаратов. По результатам проверок должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ», — рассказали в ведомстве.
По информации Telegram-канала «Shot-проверка», продукция «Дальних ферм» стала объектом жалоб со стороны покупателей еще в декабре, когда в фарше находили черные вкрапления и отмечали неприятный запах. Представители сети «ВкусВилл» заявили, что проблемный фарш был приобретен не в их магазинах, и уточнили, что все спорные партии были сняты с продажи до окончания проверки.
Ранее в октябре были выявлены нарушения в говяжьем фарше, поставляемом в школьную столовую в селе Гамово, включая обнаружение бактерий Listeria monocytogenes. За нарушение требований технических регламентов у мясоперерабатывающего завода аннулировали ветеринарный документ на производство фарша.
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