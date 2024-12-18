18 декабря 2024

В фарше поставщика «ВкусВилла» нашли листерию, сальмонеллу и кишечную палочку

© Служба новостей «URA.RU»
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В фарше обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку
В фарше обнаружили сальмонеллу и кишечную палочку Фото:

Россельхознадзор обнаружил в фарше ООО «Дальние фермы» сальмонеллу, кишечную палочку и остатки лекарственных препаратов. Компанию привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Установлено несоответствие по показателям безопасности продукции: фарш из мяса кролика с добавлением индейки (наличие КМАФАнМ и сальмонеллы) и фарш из мяса курицы и индейки с добавлением кролика (наличие бактерий группы кишечной палочки, КМАФАнМ, Listeria Monocytogenes). Также в указанной продукции выявлено наличие остатков лекарственных препаратов. По результатам проверок должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ», — рассказали в ведомстве.

По информации Telegram-канала «Shot-проверка», продукция «Дальних ферм» стала объектом жалоб со стороны покупателей еще в декабре, когда в фарше находили черные вкрапления и отмечали неприятный запах. Представители сети «ВкусВилл» заявили, что проблемный фарш был приобретен не в их магазинах, и уточнили, что все спорные партии были сняты с продажи до окончания проверки.

Ранее в октябре были выявлены нарушения в говяжьем фарше, поставляемом в школьную столовую в селе Гамово, включая обнаружение бактерий Listeria monocytogenes. За нарушение требований технических регламентов у мясоперерабатывающего завода аннулировали ветеринарный документ на производство фарша. 

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Россельхознадзор обнаружил в фарше ООО «Дальние фермы» сальмонеллу, кишечную палочку и остатки лекарственных препаратов. Компанию привлекли к административной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Установлено несоответствие по показателям безопасности продукции: фарш из мяса кролика с добавлением индейки (наличие КМАФАнМ и сальмонеллы) и фарш из мяса курицы и индейки с добавлением кролика (наличие бактерий группы кишечной палочки, КМАФАнМ, Listeria Monocytogenes). Также в указанной продукции выявлено наличие остатков лекарственных препаратов. По результатам проверок должностные лица привлечены к административной ответственности по ч. 1, ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ», — рассказали в ведомстве. По информации Telegram-канала «Shot-проверка», продукция «Дальних ферм» стала объектом жалоб со стороны покупателей еще в декабре, когда в фарше находили черные вкрапления и отмечали неприятный запах. Представители сети «ВкусВилл» заявили, что проблемный фарш был приобретен не в их магазинах, и уточнили, что все спорные партии были сняты с продажи до окончания проверки. Ранее в октябре были выявлены нарушения в говяжьем фарше, поставляемом в школьную столовую в селе Гамово, включая обнаружение бактерий Listeria monocytogenes. За нарушение требований технических регламентов у мясоперерабатывающего завода аннулировали ветеринарный документ на производство фарша. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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