На Западе выявили два недостатка украинского «Трезубца» против российских ракет

На Западе выявили два основных недостатка украинского «Трезубца» в борьбе с российскими ракетами. Согласно американскому телеканалу CNN, система неэффективна против быстро движущихся целей, таких как артиллерийские снаряды и баллистические ракеты.
«У такого оружия есть два ключевых ограничения, связанных с тем, насколько быстро движется цель, и с тем, как лазеры теряют энергию по мере удаления. Более быстро движущиеся или термостойкие цели (например, артиллерийские снаряды, баллистические ракеты) гораздо сложнее нейтрализовать», — говорится в материале телеканала.
Там добавили, что для этих задач требуется более совершенное оборудование. Также существуют технические сложности, связанные с развертыванием лазерных систем, включая проблемы с силой лазерного луча, охлаждением и атмосферным воздействием, такими как облака и дождь, заключил автор.
В декабре сообщалось, что Украина стала пятой страной в мире, обладающей лазерным оружием для перехвата воздушных целей. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Украины Вадим Сухаревский. Комментируя его слова, военный обозреватель, полковник Виктор Баранец отметил, что для поражения самолета на расстоянии двух километров необходима высокая точность концентрированного луча. Он добавил, что для этого нужен мощный и компактный генератор, и тот, кто создаст устройство хотя бы размером с товарный вагон, может претендовать на Нобелевскую премию, передает «Национальная служба новостей».
При этом у РФ лазерное оружие появилось еще в 2017 году. Тогда в ходе испытаний установка успешно сбила беспилотник.
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