В Челябинске задержали трех дрифтеров

Госавтоинспекция Челябинска задержала трех дрифтеров, которые нарушали покой жителей в ночь с 18 на 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГАИ.
«В ночь с 18 на 19 декабря 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Челябинска на территории парковки около ЮУрГУ привлекли к административной ответственности трех водителей», — сообщили в ведомстве. У гонщиков выявили такие нарушения: излишняя тонировка и нечитаемый госномер. Одного из автолюбителей привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования.
В ГАИ подчеркнули, что подобные рейды проводятся регулярно. На участках с повышенной дорожной активностью работают усиленные экипажи, которые следят за соблюдением ПДД и предотвращают нелегальные гонки и дрифт.
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