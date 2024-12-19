В Челябинске задержали трех дрифтеров

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Нарушителей ПДД привлекли к административной ответственности
Нарушителей ПДД привлекли к административной ответственности Фото:

Госавтоинспекция Челябинска задержала трех дрифтеров, которые нарушали покой жителей в ночь с 18 на 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГАИ.

«В ночь с 18 на 19 декабря 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Челябинска на территории парковки около ЮУрГУ привлекли к административной ответственности трех водителей», — сообщили в ведомстве. У гонщиков выявили такие нарушения: излишняя тонировка и нечитаемый госномер. Одного из автолюбителей привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования.

В ГАИ подчеркнули, что подобные рейды проводятся регулярно. На участках с повышенной дорожной активностью работают усиленные экипажи, которые следят за соблюдением ПДД и предотвращают нелегальные гонки и дрифт.

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Госавтоинспекция Челябинска задержала трех дрифтеров, которые нарушали покой жителей в ночь с 18 на 19 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской ГАИ. «В ночь с 18 на 19 декабря 2024 года сотрудники Госавтоинспекции Челябинска на территории парковки около ЮУрГУ привлекли к административной ответственности трех водителей», — сообщили в ведомстве. У гонщиков выявили такие нарушения: излишняя тонировка и нечитаемый госномер. Одного из автолюбителей привлекли к ответственности за отказ от медосвидетельствования. В ГАИ подчеркнули, что подобные рейды проводятся регулярно. На участках с повышенной дорожной активностью работают усиленные экипажи, которые следят за соблюдением ПДД и предотвращают нелегальные гонки и дрифт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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