На главной площади Екатеринбурга открылся каток — пока неофициально

Первые 300 юных екатеринбуржцев опробовали каток на площади 1905 года

На открытии присутствовали более 300 юношей и девушек города Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Екатеринбурге на площади 1905 года открылся каток, правда, пока неофициально. На лед вышли 300 представителей активной молодежи города, в частности, добровольцы и финалисты образовательного проекта «Моменты истины». Им мэр Алексей Орлов предложил первыми протестировать качество катка, сообщает корреспондент URA.RU.

«Я выступил с предложением, что перед тем, как мы передадим каток для торжественного открытия [21 декабря] уже нашим олимпийским чемпионам и Илье Авербуху (а завтра будет именно этим шоу официальное открытие нашего катка), молодежь протестировала качество льда», — завил в торжественной речи Орлов. Он отметил, что каток является подарком бизнесменов, бюджетные средства города на него не были потрачены. Сам же мэр протестировал лед накануне, 19 декабря.

При этом саму идею переноса катка в центр города глава назвал достаточно авантюрной. «Конечно, немного авантюрная идея поменять локацию главного ледового городка, переместить его в Исторический сквер. Но запрос на каток в центре города был настолько велик, что мы не могли не отреагировать на это пожелание наших жителей. Ощущение, когда катаешься на коньках в самом центре Екатеринбурга, в зимнем лесу, — создает праздничное настроение, очень уютную атмосферу», — добавил он.

В ходе неофициального открытия мэр выполнил данное 13 декабря в образовательном центре «Таватуй» обещание участникам конкурса «Моменты истины» вручить карты на бесплатное посещение катка. Финалисты получили «золотые» билеты. И после того, как юные представители Екатеринбурга устроили фотосессию с главой, сделав множество сэлфи, они направилась пробовать лед, назвав его годным для катания.

Впервые елку на площади 1905 года впервые установили в 1937 году. Ледовый городок появился в 1950-е годы. В этом году его перенесли в Исторический сквер, а на площади открыли каток. Попасть на него бесплатно со своими коньками можно будет по будням в первые три сеанса — в 9:00, 11:30 и 14:00.

В неофициальном открытии катка принял участие Алексей Орлов Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Молодежь протестировала качество льда Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

На катке можно взять в прокат «помощника фигуриста» — передвижную фигурку Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Открыт каток будет до 16 февраля 2025 года Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В зоне катка установлены палатки, где можно попить чай Фото: Анастасия Соргина © URA.RU