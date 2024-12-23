В Каменске-Уральском (Свердловская область) 20 декабря пропал 17-летний Асад Раджабов. На его поиски вышли волонтеры, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти подростка! Пропал Раджабов Асад Бобирович. Может находиться в вашем городе или районе», — передает сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Передать информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
Подросток ростом 170 сантиметров, у него черные волосы и карие глаза. На момент пропажи был одет в черные куртку, кофту с капюшоном, спортивные штаны и светло-серые кроссовки. С собой парень взял черный рюкзак.
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