23 декабря 2024

В Каменске-Уральском пятые сутки не могут найти 17-летнего подростка. Фото

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Городские зарисовки. Зима, тротуар, подросток, прохожий, мужчина
Парень пропал 20 декабря (архивное фото) Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) 20 декабря пропал 17-летний Асад Раджабов. На его поиски вышли волонтеры, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти подростка! Пропал Раджабов Асад Бобирович. Может находиться в вашем городе или районе», — передает сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Передать информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Подросток ростом 170 сантиметров, у него черные волосы и карие глаза. На момент пропажи был одет в черные куртку, кофту с капюшоном, спортивные штаны и светло-серые кроссовки. С собой парень взял черный рюкзак.

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) 20 декабря пропал 17-летний Асад Раджабов. На его поиски вышли волонтеры, рассказали в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти подростка! Пропал Раджабов Асад Бобирович. Может находиться в вашем городе или районе», — передает сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» в соцсети «ВКонтакте». Передать информацию о пропавшем можно по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112. Подросток ростом 170 сантиметров, у него черные волосы и карие глаза. На момент пропажи был одет в черные куртку, кофту с капюшоном, спортивные штаны и светло-серые кроссовки. С собой парень взял черный рюкзак.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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