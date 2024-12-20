Следователи выясняют причину гибели пенсионерки на пожаре в пермском селе

Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю начал проверку из-за пожара в селе Они, в ходе тушения которого обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Предварительно, в утреннее время 20 декабря 2024 года в доме, расположенном в селе Они Юсьвинского муниципального округа Пермского края произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшей», — сказано в сообщении.
Уточняется, что пенсионерке было 87 лет. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели пенсионерки.
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