20 декабря 2024

Следователи выясняют причину гибели пенсионерки на пожаре в пермском селе

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Причины пожара и гибели пенсионерки выясняются
Причины пожара и гибели пенсионерки выясняются Фото:

Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю начал проверку из-за пожара в селе Они, в ходе тушения которого обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Предварительно, в утреннее время 20 декабря 2024 года в доме, расположенном в селе Они Юсьвинского муниципального округа Пермского края произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшей», — сказано в сообщении.

Уточняется, что пенсионерке было 87 лет. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели пенсионерки.

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Кудымкарский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Пермскому краю начал проверку из-за пожара в селе Они, в ходе тушения которого обнаружили тело женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Предварительно, в утреннее время 20 декабря 2024 года в доме, расположенном в селе Они Юсьвинского муниципального округа Пермского края произошло возгорание, причиной которого стало неосторожное обращение с огнем. В ходе тушения пожара обнаружено тело погибшей», — сказано в сообщении. Уточняется, что пенсионерке было 87 лет. В настоящее время следователем проводится осмотр места происшествия, назначаются судебные экспертизы для установления причин пожара и гибели пенсионерки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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