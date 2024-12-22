Смертельная авария произошла утром 23 декабря на объездной Челябинска. Фото, видео

23 декабря 2024 в 09:39 Размер текста - 17 +

На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Утром 23 декабря на автодороге «Западный обход Челябинска» произошла авария, в которой погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария со смертельным исходом произошла в Сосновском районе 23 декабря в 07:10 на 29 километре автодороги „Западных обход Челябинска“. В результате ДТП, 47-летний водитель автомобиля „ВАЗ-21099“ скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, 65-летний водитель автомобиля «Vortex Tingo» выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся со встречным автомобилем. Погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности, уточнил Андрей Кайгородцев, командир батальона областного полка ДПС. В смертельной аварии под Казанью ранее погиб уральский шеф-повар Максим Мельников. Мужчина скончался 19 декабря в реанимации. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики, рассказал близкий друг погибшего. Водитель не убедился в безопасности маневра Telegram-канал «Госавтоинспекция Челябинской области» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Утром 23 декабря на автодороге «Западный обход Челябинска» произошла авария, в которой погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария со смертельным исходом произошла в Сосновском районе 23 декабря в 07:10 на 29 километре автодороги „Западных обход Челябинска“. В результате ДТП, 47-летний водитель автомобиля „ВАЗ-21099“ скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, 65-летний водитель автомобиля «Vortex Tingo» выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся со встречным автомобилем. Погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности, уточнил Андрей Кайгородцев, командир батальона областного полка ДПС. В смертельной аварии под Казанью ранее погиб уральский шеф-повар Максим Мельников. Мужчина скончался 19 декабря в реанимации. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики, рассказал близкий друг погибшего.