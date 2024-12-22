22 декабря 2024

Смертельная авария произошла утром 23 декабря на объездной Челябинска. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции Фото:

Утром 23 декабря на автодороге «Западный обход Челябинска» произошла авария, в которой погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«Авария со смертельным исходом произошла в Сосновском районе 23 декабря в 07:10 на 29 километре автодороги „Западных обход Челябинска“. В результате ДТП, 47-летний водитель автомобиля „ВАЗ-21099“ скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Предварительно, 65-летний водитель автомобиля «Vortex Tingo» выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся со встречным автомобилем. Погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности, уточнил Андрей Кайгородцев, командир батальона областного полка ДПС.

В смертельной аварии под Казанью ранее погиб уральский шеф-повар Максим Мельников. Мужчина скончался 19 декабря в реанимации. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики, рассказал близкий друг погибшего.

Водитель не убедился в безопасности маневра
Водитель не убедился в безопасности маневра

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Утром 23 декабря на автодороге «Западный обход Челябинска» произошла авария, в которой погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «Авария со смертельным исходом произошла в Сосновском районе 23 декабря в 07:10 на 29 километре автодороги „Западных обход Челябинска“. В результате ДТП, 47-летний водитель автомобиля „ВАЗ-21099“ скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. Предварительно, 65-летний водитель автомобиля «Vortex Tingo» выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся со встречным автомобилем. Погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности, уточнил Андрей Кайгородцев, командир батальона областного полка ДПС. В смертельной аварии под Казанью ранее погиб уральский шеф-повар Максим Мельников. Мужчина скончался 19 декабря в реанимации. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики, рассказал близкий друг погибшего.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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