Утром 23 декабря на автодороге «Западный обход Челябинска» произошла авария, в которой погиб 47-летний мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Авария со смертельным исходом произошла в Сосновском районе 23 декабря в 07:10 на 29 километре автодороги „Западных обход Челябинска“. В результате ДТП, 47-летний водитель автомобиля „ВАЗ-21099“ скончался на месте», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Предварительно, 65-летний водитель автомобиля «Vortex Tingo» выехал на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся со встречным автомобилем. Погибший водитель не был пристегнут ремнем безопасности, уточнил Андрей Кайгородцев, командир батальона областного полка ДПС.
В смертельной аварии под Казанью ранее погиб уральский шеф-повар Максим Мельников. Мужчина скончался 19 декабря в реанимации. Его супруге, которая была вместе с ним, сейчас оказывают помощь медики, рассказал близкий друг погибшего.
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