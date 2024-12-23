Прокурор второй раз попросил строгий режим для экс-сотрудника пермского УФСБ

Военный прокурор Александр Сладков попросил суд отправить в колонию строгого режима на 9,5 лет бывшего сотрудника УФСБ по Пермскому краю Григория Царегородцева. Это уже вторые прения сторон по делу майора ФСБ, первый приговор был отменен. Слова гособвинителя передает корреспондент URA.RU из зала суда.
«Преступление является коррупционным и особо тяжким. Мотивом явилось стремление к наживе. Царегородцев получил взятку в размере 160 млн рублей. Он прекрасно понимал, что деятельность хакеров Ковалева и Гилева незаконна. Он должен был поступить в соответствии со своими должностными обязанностями, а именно привлечь их за это к ответственности, но не стал. Прошу суд признать Царегородцева виновным и назначить наказание сроком на девять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии строгого режима, а также назначить штраф в размере 320 млн рублей и лишить воинского звания», — произнес прокурор Александр Сладков.
В качестве смягчающих обстоятельств Сладков назвал наличие у Царегородцева малолетних детей, а также то, что он содействовал следствию во время расследования. Прокурор считает, что вина Царегородцева доказана и его следует осудить за взяточничество, а не за мошенничество, как ранее заявлял экс-сотрудник ФСБ. В первый раз обвинение просило для Царегородцева девять лет и восемь месяцев лишения свободы, в этот раз прокуратура просила осудить его на меньший срок.
Майора ФСБ Царегородцева судят за то, что он за деньги обещал пермским хакерам избежать уголовного преследования и наказания. В ходе заседаний выяснилось, что взятку в 100 млн передали Царегородцеву в чемодане, о который один из хакеров сломал ногу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!