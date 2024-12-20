Экономист назвала две категории россиян, которым дополнительно увеличат пенсии с 1 января

Пенсионерам с I группой инвалидности удвоят фиксированную выплату к пенсии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В России увеличат пенсионные выплаты определенным категориям граждан
В России увеличат пенсионные выплаты определенным категориям граждан Фото:

С 1 января 2025 года в России начнут выплачивать удвоенную фиксированную выплату к пенсии для лиц, которым в декабре 2024 года присвоена I группа инвалидности или достигших 80 лет. Об этом сообщила доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В . Плеханова при Торгово-промышленной палате РФ Людмила Иванова-Швец.

«Если в декабре человеку исполнилось 80 лет или в этом месяце он получил I группу инвалидности, то с начала года ему будет начисляться удвоенная фиксированная выплата в размере 17?457,46 рубля», — передает слова Ивановой-Швец «Москва 24». Она подчеркнула, что в связи с индексацией в январе 2025 года размер фиксированной выплаты у всех получателей вырастет с 8 134,88 до 8 728,73 рубля.

Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии для пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%. Повышение выплат предусмотрено в соответствии с прогнозируемой инфляцией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
С 1 января 2025 года в России начнут выплачивать удвоенную фиксированную выплату к пенсии для лиц, которым в декабре 2024 года присвоена I группа инвалидности или достигших 80 лет. Об этом сообщила доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В . Плеханова при Торгово-промышленной палате РФ Людмила Иванова-Швец. «Если в декабре человеку исполнилось 80 лет или в этом месяце он получил I группу инвалидности, то с начала года ему будет начисляться удвоенная фиксированная выплата в размере 17?457,46 рубля», — передает слова Ивановой-Швец «Москва 24». Она подчеркнула, что в связи с индексацией в январе 2025 года размер фиксированной выплаты у всех получателей вырастет с 8 134,88 до 8 728,73 рубля. Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии для пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%. Повышение выплат предусмотрено в соответствии с прогнозируемой инфляцией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...