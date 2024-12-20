Экономист назвала две категории россиян, которым дополнительно увеличат пенсии с 1 января

С 1 января 2025 года в России начнут выплачивать удвоенную фиксированную выплату к пенсии для лиц, которым в декабре 2024 года присвоена I группа инвалидности или достигших 80 лет. Об этом сообщила доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В . Плеханова при Торгово-промышленной палате РФ Людмила Иванова-Швец.
«Если в декабре человеку исполнилось 80 лет или в этом месяце он получил I группу инвалидности, то с начала года ему будет начисляться удвоенная фиксированная выплата в размере 17?457,46 рубля», — передает слова Ивановой-Швец «Москва 24». Она подчеркнула, что в связи с индексацией в январе 2025 года размер фиксированной выплаты у всех получателей вырастет с 8 134,88 до 8 728,73 рубля.
Ранее глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии для пенсионеров будут проиндексированы на 7,3%. Повышение выплат предусмотрено в соответствии с прогнозируемой инфляцией.
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