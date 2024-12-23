Что может предложить Пермь для иногородних гостей в новогодние каникулы

Пермский край занял 14 место в рейтинге Русского географического общества, которое определило самые привлекательные для туристов регионы России. Эксперты оценивали масштабы туриндустрии и интенсивность туристского потока, инфраструктуру, уровень безопасности и сами туристические объекты. Что предлагает Пермский край гостям из других регионов на новогодние каникулы — в обзоре URA.RU.
Туры с детьми
Активно и с интересом провести день можно в музее «Хохловка». Здесь в дни каникул будет работать программа «Северные сказки». Два часа детей и взрослых будут развлекать сказочные персонажи, которые проведут различные мастер-классы.
7 января в музее пройдет большой рождественский праздник. «Хохловка» представит различные народные традиции празднования Рождества.
По Перми можно совершить путешествие не только на ретро-трамвае или экскурсионном автобусе, но и на кольцевой электричке. Во время экскурсии гости узнают все самое нтересное из истории города.
На городской эспланаде этой зимой заработал музей сладостей. В «Конфектории», кроме прочего, можно во время экскурсии самому приготовить что-то вкусное.
Театральное Прикамье
На новогодние каникулы туроператоры устроили коллаборацию с театрами. Чтобы познакомиться с театральным искусством Пермского края, можно отправиться, например, в Кудымкар, где работает Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, или в Губаху в театр «Доминанта». В Перми экскурсии у себя устраивает Театр-Театр. Гостям показывают все закулисье театрального мира.
На завод
Активно в Перми развивается промышленный туризм. По данным правительства края, в дни новогодних каникул экскурсии будут проводить кондитерская фабрика «Пермская», фабрика кукурузных палочек «Кумир», обувная фабрика ТРЕК, «Кванториум», «Парк Науки», «Аптекарский двор». Погрузиться в мир роботов можно в компании «Promobot».
На природе
Традиционно Пермский край привлекает туристов природными локациями. Различные туркомпании предлагают поездки в Каменный город, на Усьвинские столбы, Полюд, Ветлан и в другие места. Можно отправиться как на один, так и на несколько дней.
Зима — период горнолыжного отдыха. В Прикамье действуют более 20 горнолыжных комплексов. Самые популярные «Такман» и «Губаха». Как отмечают в минтуризма, эти курорты в этом году обновили свою инфраструктуру, начиная от трасс, и заканчивая гостиницами и кафе.
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