Что может предложить Пермь для иногородних гостей в новогодние каникулы

Пермский край вошел в ТОП-20 регионов привлекательных для туристов

24 декабря 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Горные лыжи — один из вариантов зимнего отдыха в Пермском крае Фото: Сергей Русанов © URA.RU Пермский край занял 14 место в рейтинге Русского географического общества, которое определило самые привлекательные для туристов регионы России. Эксперты оценивали масштабы туриндустрии и интенсивность туристского потока, инфраструктуру, уровень безопасности и сами туристические объекты. Что предлагает Пермский край гостям из других регионов на новогодние каникулы — в обзоре URA.RU. Туры с детьми Активно и с интересом провести день можно в музее «Хохловка». Здесь в дни каникул будет работать программа «Северные сказки». Два часа детей и взрослых будут развлекать сказочные персонажи, которые проведут различные мастер-классы. 7 января в музее пройдет большой рождественский праздник. «Хохловка» представит различные народные традиции празднования Рождества. По Перми можно совершить путешествие не только на ретро-трамвае или экскурсионном автобусе, но и на кольцевой электричке. Во время экскурсии гости узнают все самое нтересное из истории города. На городской эспланаде этой зимой заработал музей сладостей. В «Конфектории», кроме прочего, можно во время экскурсии самому приготовить что-то вкусное. Театральное Прикамье На новогодние каникулы туроператоры устроили коллаборацию с театрами. Чтобы познакомиться с театральным искусством Пермского края, можно отправиться, например, в Кудымкар, где работает Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, или в Губаху в театр «Доминанта». В Перми экскурсии у себя устраивает Театр-Театр. Гостям показывают все закулисье театрального мира. На завод Активно в Перми развивается промышленный туризм. По данным правительства края, в дни новогодних каникул экскурсии будут проводить кондитерская фабрика «Пермская», фабрика кукурузных палочек «Кумир», обувная фабрика ТРЕК, «Кванториум», «Парк Науки», «Аптекарский двор». Погрузиться в мир роботов можно в компании «Promobot». На природе Традиционно Пермский край привлекает туристов природными локациями. Различные туркомпании предлагают поездки в Каменный город, на Усьвинские столбы, Полюд, Ветлан и в другие места. Можно отправиться как на один, так и на несколько дней. Зима — период горнолыжного отдыха. В Прикамье действуют более 20 горнолыжных комплексов. Самые популярные «Такман» и «Губаха». Как отмечают в минтуризма, эти курорты в этом году обновили свою инфраструктуру, начиная от трасс, и заканчивая гостиницами и кафе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский край занял 14 место в рейтинге Русского географического общества, которое определило самые привлекательные для туристов регионы России. Эксперты оценивали масштабы туриндустрии и интенсивность туристского потока, инфраструктуру, уровень безопасности и сами туристические объекты. Что предлагает Пермский край гостям из других регионов на новогодние каникулы — в обзоре URA.RU. Активно и с интересом провести день можно в музее «Хохловка». Здесь в дни каникул будет работать программа «Северные сказки». Два часа детей и взрослых будут развлекать сказочные персонажи, которые проведут различные мастер-классы. 7 января в музее пройдет большой рождественский праздник. «Хохловка» представит различные народные традиции празднования Рождества. По Перми можно совершить путешествие не только на ретро-трамвае или экскурсионном автобусе, но и на кольцевой электричке. Во время экскурсии гости узнают все самое нтересное из истории города. На городской эспланаде этой зимой заработал музей сладостей. В «Конфектории», кроме прочего, можно во время экскурсии самому приготовить что-то вкусное. На новогодние каникулы туроператоры устроили коллаборацию с театрами. Чтобы познакомиться с театральным искусством Пермского края, можно отправиться, например, в Кудымкар, где работает Коми-Пермяцкий национальный драматический театр, или в Губаху в театр «Доминанта». В Перми экскурсии у себя устраивает Театр-Театр. Гостям показывают все закулисье театрального мира. Активно в Перми развивается промышленный туризм. По данным правительства края, в дни новогодних каникул экскурсии будут проводить кондитерская фабрика «Пермская», фабрика кукурузных палочек «Кумир», обувная фабрика ТРЕК, «Кванториум», «Парк Науки», «Аптекарский двор». Погрузиться в мир роботов можно в компании «Promobot». Традиционно Пермский край привлекает туристов природными локациями. Различные туркомпании предлагают поездки в Каменный город, на Усьвинские столбы, Полюд, Ветлан и в другие места. Можно отправиться как на один, так и на несколько дней. Зима — период горнолыжного отдыха. В Прикамье действуют более 20 горнолыжных комплексов. Самые популярные «Такман» и «Губаха». Как отмечают в минтуризма, эти курорты в этом году обновили свою инфраструктуру, начиная от трасс, и заканчивая гостиницами и кафе.