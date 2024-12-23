Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал открытие новых авиарейсов из ХМАО в Тюмень, Минеральные воды, Тобольск и Курган в 2025 году. Об этом он заявил во время обращения к жителям региона, трансляция которого ведется на его странице в соцсети «Вконтакте».
«Подготовлены предложения по введению еще четырех межрегиональных маршрутов с частотой два раза в неделею. Такие маршруты как Нижневартовск — Минеральные воды, Ханты-Мансийск — Минеральные воды, Сургут — Тобольск, Сургут — Курган», — сказал Кухарук.
Губернатор также напомнил, что в 2025 году до увеличено количество авиарейсов в Тюмень из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска. Ранее Кухарук во время послания к жителям региона объявил о запуске локализации программы «Время героев».
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