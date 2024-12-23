23 декабря 2024

Кухарук анонсировал открытие новых авиарейсов из ХМАО

В ХМАО в 2025 году появятся новые авиарейсы в Тюмень и Минеральные воды
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2025 году появятся новые авиарейсы из ХМАО в Тюмень и Минеральные воды
В 2025 году появятся новые авиарейсы из ХМАО в Тюмень и Минеральные воды Фото:

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал открытие новых авиарейсов из ХМАО в Тюмень, Минеральные воды, Тобольск и Курган в 2025 году. Об этом он заявил во время обращения к жителям региона, трансляция которого ведется на его странице в соцсети «Вконтакте».

«Подготовлены предложения по введению еще четырех межрегиональных маршрутов с частотой два раза в неделею. Такие маршруты как Нижневартовск — Минеральные воды, Ханты-Мансийск — Минеральные воды, Сургут — Тобольск, Сургут — Курган», — сказал Кухарук.

Губернатор также напомнил, что в 2025 году до увеличено количество авиарейсов в Тюмень из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска. Ранее Кухарук во время послания к жителям региона объявил о запуске локализации программы «Время героев».

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Губернатор ХМАО Руслан Кухарук анонсировал открытие новых авиарейсов из ХМАО в Тюмень, Минеральные воды, Тобольск и Курган в 2025 году. Об этом он заявил во время обращения к жителям региона, трансляция которого ведется на его странице в соцсети «Вконтакте». «Подготовлены предложения по введению еще четырех межрегиональных маршрутов с частотой два раза в неделею. Такие маршруты как Нижневартовск — Минеральные воды, Ханты-Мансийск — Минеральные воды, Сургут — Тобольск, Сургут — Курган», — сказал Кухарук. Губернатор также напомнил, что в 2025 году до увеличено количество авиарейсов в Тюмень из Когалыма, Советского и Ханты-Мансийска. Ранее Кухарук во время послания к жителям региона объявил о запуске локализации программы «Время героев».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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