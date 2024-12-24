Суд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже

Суд приговорил американца Спектора к 15 годам колонии за шпионаж
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Суд по уголовному делу адвоката Толстиковой Марины. Курган, приговор, судья, суд, судебное заседание
Суд отправил Джина Спектора в колонию на 15 лет Фото:

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима американца Джина Спектора, который обвиняется в шпионаже. Также ему назначен штраф в размере 14 миллионов рублей.

«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет», — передает приговор судьи корреспондент РИА Новости из зала заседания. По совокупности с прошлым приговором американца приговорили к 15 годам колонии строгого режима.

Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Американец в 2021 году был приговорен к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима американца Джина Спектора, который обвиняется в шпионаже. Также ему назначен штраф в размере 14 миллионов рублей. «Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет», — передает приговор судьи корреспондент РИА Новости из зала заседания. По совокупности с прошлым приговором американца приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Американец в 2021 году был приговорен к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...