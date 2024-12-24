Общество Суд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже Суд приговорил американца Спектора к 15 годам колонии за шпионаж 24 декабря 2024 в 13:40 Размер текста - 17 + Суд отправил Джина Спектора в колонию на 15 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима американца Джина Спектора, который обвиняется в шпионаже. Также ему назначен штраф в размере 14 миллионов рублей. «Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет», — передает приговор судьи корреспондент РИА Новости из зала заседания. По совокупности с прошлым приговором американца приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Американец в 2021 году был приговорен к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима американца Джина Спектора, который обвиняется в шпионаже. Также ему назначен штраф в размере 14 миллионов рублей. «Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет», — передает приговор судьи корреспондент РИА Новости из зала заседания. По совокупности с прошлым приговором американца приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Американец в 2021 году был приговорен к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям