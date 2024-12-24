Суд вынес приговор американцу Спектору, обвиняемому в шпионаже

Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима американца Джина Спектора, который обвиняется в шпионаже. Также ему назначен штраф в размере 14 миллионов рублей.
«Назначить Спектору наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет», — передает приговор судьи корреспондент РИА Новости из зала заседания. По совокупности с прошлым приговором американца приговорили к 15 годам колонии строгого режима.
Спектор ранее был фигурантом дела экс-помощницы бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой. Американец в 2021 году был приговорен к четырем годам колонии строгого режима за посредничество во взятке.
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