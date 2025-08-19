Мигрант пытался поджечь поезд в Удмуртии
В Удмуртии силовиками был задержан уроженец Центральной Азии. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ. Как отметили в ведомстве, злоумышленник пытался поджечь железнодорожный состав. Также, мигранта обвиняют в оправдании теркатка в «Крокусе»
