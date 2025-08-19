Центр исламской цивилизации полыхает в Ташкенте

В Ташкенте загорелась строительная площадка Центра исламской цивилизации
Предварительно, причиной пожара стали стройматериалы
Предварительно, причиной пожара стали стройматериалы

В Ташкенте произошел пожар на строительной площадке Центра исламской цивилизации. Об этом сообщает МЧС Узбекистана.

«Центр исламской цивилизации загорелся в Ташкенте», — пишет Sputnik Uzbekistan, ссылаясь на МЧС. Предварительно, причиной пожара стали стройматериалы, находившиеся на объекте.

