Медведев: русофобы из ЕС не смогли обыграть Трампа

Несмотря на активные попытки европейских политиков склонить президента США Дональда Трампа к поддержке антироссийской повестки, им не удалось переубедить американского лидера. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Антироссийская воинственная „Коалиция доброжелателей“ не смогла переиграть Дональда Трампа на его территории», — написал Медведев в своей соцсети X, комментируя итоги переговоров в Вашингтоне. Как он отметил, европейские политики «благодарили и подлизывались» к Трампу, однако их усилия не привели к существенным изменениям в американской позиции. Медведев также скептически отнесся к заявлениям Зеленского, предположив, что после возвращения в Киев украинский президент будет вынужден скорректировать свою риторику относительно гарантий и территориальных вопросов.
После встречи с Зеленским и европейскими лидерами Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждалась возможность проведения трехсторонних переговоров с участием Украины, России и США. Лидеры выразили готовность продолжать прямой диалог для поиска путей урегулирования конфликта.
