24 декабря 2024

«Найдена, жива!»: девочку из реабилитационного центра в Перми нашли через неделю

Пермские волонтеры-поисковики рассылали ориентировки по разным регионам России
© Служба новостей «URA.RU»
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Полиция нашла пропавшего подростка
Полиция нашла пропавшего подростка Фото:

Благополучно завершились поиски 13-летней девочки, пропавшей неделю назад в Перми. Подростка нашли живой, сообщили волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».

«Сотрудники полиции обнаружили пропавшую. Место ее пребывания на протяжении недели не раскрывается», — рассказали волонтеры-поисковики.

Девочка 18 декабря самовольно покинула пермский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга». В ориентировках волонтеры сообщали, что ребенок нуждается в медицинской помощи

Ранее URA.RU рассказывала о том, что в Перми разыскивают сотрудника Пермского военного института Алексея Кузьмина, который пропал 10 декабря. Ему 22 года, и он родом из Асбеста Свердловской области.

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Благополучно завершились поиски 13-летней девочки, пропавшей неделю назад в Перми. Подростка нашли живой, сообщили волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск». «Сотрудники полиции обнаружили пропавшую. Место ее пребывания на протяжении недели не раскрывается», — рассказали волонтеры-поисковики. Девочка 18 декабря самовольно покинула пермский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга». В ориентировках волонтеры сообщали, что ребенок нуждается в медицинской помощи Ранее URA.RU рассказывала о том, что в Перми разыскивают сотрудника Пермского военного института Алексея Кузьмина, который пропал 10 декабря. Ему 22 года, и он родом из Асбеста Свердловской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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