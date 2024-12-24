«Найдена, жива!»: девочку из реабилитационного центра в Перми нашли через неделю

Благополучно завершились поиски 13-летней девочки, пропавшей неделю назад в Перми. Подростка нашли живой, сообщили волонтеры отряда «ПрикамьеПоиск».
«Сотрудники полиции обнаружили пропавшую. Место ее пребывания на протяжении недели не раскрывается», — рассказали волонтеры-поисковики.
Девочка 18 декабря самовольно покинула пермский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Радуга». В ориентировках волонтеры сообщали, что ребенок нуждается в медицинской помощи
Ранее URA.RU рассказывала о том, что в Перми разыскивают сотрудника Пермского военного института Алексея Кузьмина, который пропал 10 декабря. Ему 22 года, и он родом из Асбеста Свердловской области.
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