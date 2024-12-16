В Перми почти неделю разыскивают пропавшего сотрудника военного института

В Перми разыскивают сотрудника Пермского военного института Алексея Кузьмина, который пропал 10 декабря. Ему 22 года, и он родом из Асбеста Свердловской области.
«Алексей Кузьмин пропал 10 декабря. Последний раз его видели в Орджоникидзевском районе. Был одет в камуфляжный военный костюм», — следует из ориентировки поискового отряда «ПрикамьеПоиск». Изданию 59.RU удалось узнать, что он служит в Пермском военном институте и там не знают, где находится Кузьмин.
На вид Алексею 18-20 лет, ростом он примерно 168 сантиметров. У пропавшего худощавое телосложение. Темно-русые волосы и карие глаза. Носит очки. Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по телефонам 8 922 345-67-02 (поисковики) и 112.
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