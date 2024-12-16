В Перми почти неделю разыскивают пропавшего сотрудника военного института

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Поиском пропавшего свердловчанина занялись волонтеры
Поиском пропавшего свердловчанина занялись волонтеры Фото:

В Перми разыскивают сотрудника Пермского военного института Алексея Кузьмина, который пропал 10 декабря. Ему 22 года, и он родом из Асбеста Свердловской области.

«Алексей Кузьмин пропал 10 декабря. Последний раз его видели в Орджоникидзевском районе. Был одет в камуфляжный военный костюм», — следует из ориентировки поискового отряда «ПрикамьеПоиск». Изданию 59.RU удалось узнать, что он служит в Пермском военном институте и там не знают, где находится Кузьмин.

На вид Алексею 18-20 лет, ростом он примерно 168 сантиметров. У пропавшего худощавое телосложение. Темно-русые волосы и карие глаза. Носит очки. Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по телефонам 8 922 345-67-02 (поисковики) и 112.

Ориентировка пропавшего Алексея Кузьмина
Ориентировка пропавшего Алексея Кузьмина
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В Перми разыскивают сотрудника Пермского военного института Алексея Кузьмина, который пропал 10 декабря. Ему 22 года, и он родом из Асбеста Свердловской области. «Алексей Кузьмин пропал 10 декабря. Последний раз его видели в Орджоникидзевском районе. Был одет в камуфляжный военный костюм», — следует из ориентировки поискового отряда «ПрикамьеПоиск». Изданию 59.RU удалось узнать, что он служит в Пермском военном институте и там не знают, где находится Кузьмин. На вид Алексею 18-20 лет, ростом он примерно 168 сантиметров. У пропавшего худощавое телосложение. Темно-русые волосы и карие глаза. Носит очки. Если вам что-либо известно о пропавшем, звоните по телефонам 8 922 345-67-02 (поисковики) и 112.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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